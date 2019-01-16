Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить

В пятницу, 25 января, украинская поп-дива Тина Кароль отмечает свое 34-летие. В знаковый для артистки день журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 10 интересных фактов из ее биографии, которые смогут вас удивить.

Хрупкая и нежная, строптивая и утвердительный – Тина Кароль, кажется, знает, чего она хочет от жизни и уверенно идет к своей цели. Звезда самостоятельно пробила себе место на большой сцене и за время вокальной карьеры завоевала миллионы поклонников.

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Несмотря на то, что Тина Кароль охотно делится с фан-группой кадрами из своих будней, рассказывая им интересные истории, многие факты из ее частной жизни остаются за кадром. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать информацию, которую стоит знать о Тине Кароль.

Настоящее имя Тины Кароль – Татьяна Либерман. Будущая звезда родилась в поселке Оротукан, что в России. Однако в 1991 году родители Тины Кароль переехали в Ивано-Франковск, откуда родом мать знаменитости.

Именно с этим областным центром у певицы есть немало воспоминаний, ведь в городе она начинала первые шаги к карьере. В одном из интервью Тина Кароль призналась, что еще с детства мечтала стать артисткой, поэтому ходила на курсы вокала и параллельно получала знания в школе.

Наивная мечтательница, – подписала она архивное фото тех времен.

После окончания Киевского института музыки имени Г. Глиера Тина Кароль активно начала пробиваться на большую сцену. Звезда приняла участие в десятках вокальных конкурсах, которые не всегда приносили ей победу. В частности, Тина Кароль засветилась на фестивалях "Золотая трембита", "Таланты твои, Украина", "Черноморские игры", "Золотой ток", "Под одной звездой", "Эдельвейс", "Семь культур" и других. Настоящую славу ей принесло шоу "Новая волна", где в 2005 году артистка зажгла с песней "I feel good".

Выступление Тины Кароль на конкурсе "Новая волна 2005" (видео):

Эффектную блондинку с невероятным вокалом заметила Алла Пугачева, которая отдала ей приз в размере 50 тысяч долларов. Кроме этого, на "Новой волне" Тина Кароль заняла почетное второе место.

Перед престижным конкурсом вся команда певицы работала над созданием ее имиджа и псевдонима. Незадолго до "Новой волны" зародилось имя Тины Кароль, которое в 2007-м она официально внесла в свой паспорт. Некоторые пользователи сети подозревают, что звезда позаимствовала псевдоним Ани Лорак, ведь вторая часть ее сценического имени при прочтении с другой стороны состоит в Кароль.

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Выстраивая свою сольную карьеру, певица продолжала участвовать в выступлениях ансамбля песни и танца ВСУ. Тина Кароль неоднократно рассказывала об этом факте из своей биографии, отмечая, что получила там замечательный опыт.

Завоевывать столичных зрителей Тина Кароль отправилась на знаменитое шоу "Караоке на майдане". Архивные видео со студенческих лет и до сих пор пользуются популярностью в сети.

Тина Кароль на шоу "Караоке на майдане" (видео выступления):

Тина Кароль один раз была замужем. Ее избранником стал продюсер Евгений Огир. Мужчина умер от онкоболезни в 2013 году. Потеря любимого кардинально изменила жизнь Тины Кароль, а сама артистка признавалась, что ее биографию можно смело разделить на "до" и "после".

Я впервые могу сказать: "Глубина моей скорби – бесконечная". Я всегда буду "молодцом" для него. Всегда буду на высоте своих возможностей и выше. Я стесняюсь своих слез и уязвимости. Мне стыдно быть по-женски слабой. Как простить себе потерю? Я все еще жду,

– признавалась в сети Тина Кароль.

Тина Кароль с мужем Евгением Огиром / Instagram

Тина Кароль воспитывает единственного сына Вениамина. Мальчик проживает и учится в Великобритании. Он поражает сходством со звездной мамой и охотно играет для нее на фортепиано.

Сейчас Тина Кароль – одна из самых успешных певиц украинского шоу-бизнеса. Ее голос в 3 октавы завораживает чистотой звучания и силой.

Тина Кароль может похвастаться знаковыми званиями и наградами. В частности, певица является Народным и Заслуженным артистом Украины, обладательницей премий М1 Music Awards, Viva. Yuna, ELLE Style Awards. Кроме этого, Тина Кароль реализовалась как актриса. За роль в короткометражном фильме "Бывшие" она получила международную награду SFAAF в номинации "Лучшая женская роль".