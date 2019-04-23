Топ-10 самых сексуальных фото модели Джиджи Хадид

Популярная модель Джиджи Хадид празднует свое 24-летие. Стремительный успех, стильные и иногда провокационные съемки, светские мероприятия, сотрудничество с известными брендами и внимание мировых СМИ – это далеко не все достижения, которыми может похвастаться харизматичная манекенщица. За время карьеры Джиджи Хадид стала одной из самых соблазнительных манекенщиц мира.

Талантливая Джиджи Хадид с детства покоряла фэшн-индустрию. Уже в 2 года маленькая американка стала моделью детской линии одежды Guess. С этого и начался ее путь к большому успеху.

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В выборе профессии подействовал и пример ее матери Йоланди, которая в свое время снималась в фотосессиях для популярных журналов и выходила на подиумы. Поэтому Джиджи Хадид знала много закулисных секретов мира моды. В 2014 году эффектная американка заявила о себе, снявшись для календаря Pirelli. С тех пор звезду просто засыпали заманчивыми предложениями.

Всего за 5 лет Джиджи Хадид начала сотрудничество с ведущими брендами Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors, Versace, Tommy Hilfiger, а некоторые глянцы и до сих пор мечтают о съемке с ней. Не модель и отказывается от пикантных фотосессий, стоя перед камерой в сексапильных нарядах и без нижнего белья. В день рождения Джиджи Хадид журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые горячие фото, которые манекенщица опубликовала в своем блоге