Топ-10 самых сексуальных фото модели Кейт Харрисон: 18+

Мировые СМИ взорвались новостью: голливудская актриса Хлоя Мориц, которая является экс-возлюбленной Бруклина Бекхэма, закрутила роман с моделью. Новой избранницей звезды стала Кейт Харрисон.

27-летняя манекенщица с детства знает, что такое шоу-бизнес. Будущая звезда глянца Кейт Харрисон воспитывалась в семье актера Грегори Харрисона и модели Рэнди Оакес. Кроме Кейт, супруги имели еще 3 детей.

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Уже в раннем возрасте эффектная брюнетка начала модельную карьеру. Идеальное стройное тело и естественная красота стали ее визитной карточкой в мир шоу-бизнеса. Кейт Харрисон всего за несколько лет наладила сотрудничество с популярными брендами и глянцами.

В то же время звезда не отказывается и от дерзких съемок, примеряя самые неожиданные образы. Сексапильные кадры она публикует в Instagram. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 самых горячих фото Кейт Харрисон, которые успели поразить сеть.