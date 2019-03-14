Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Салат – это не только чрезвычайно полезное блюдо, но и вкусная и доступная. К тому же, это еще и замечательный способ насытить свой организм полезными веществами без вреда для фигуры. LifeStyle 24 собрал топ-5 рецептов весенних салатов, которые, безусловно, влюбит вас в себя. Также вы узнаете, как правильно выбирать овощи для салатов и почему их стоит употреблять тем, кто хочет похудеть.
Почему стоит есть салаты
– Вкусные и доступные. Салат – это настолько универсальное блюдо, что готовя его, вы можете экспериментировать и комбинировать множество ваших любимых ингредиентов. К тому же, можно выбрать сезонные составляющие, которые будут насыщены питательными веществами, а стоить копейки.
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– Не навредят фигуре. В среднем салаты имеют 200 калорий в одной порции. Конечно, если они не приправлены щедро майонезом! Стоит отметить, что листовой салат (латук) содержит много клетчатки и воды, поэтому потребляя его, вы будете увлажненными в течение всего дня, имея всего 200 калорий в порции.
– Быстрые в приготовлении. Для тех, у кого совсем не хватает времени на приготовление, салат будет настоящей находкой. Ведь все ингредиенты для салата можно легко найти на полках магазина, нарезать и смешать. В придачу заправить соусом и все.
Топ-5 рецептов полезных салатов
1. Салат с тунцом
Ингредиенты:
– 1 банка консервированного тунца;
– 1 помидор;
– 2 яйца;
– 3-4 листа салата;
– 1 столовая ложка оливкового масла.
Сначала необходимо сварить яйца и оставить их на несколько минут в холодной воде. Нарезать помидор, тунец и листья салата на небольшие кусочки. Добавить порезанные яйца и заправить маслом. По вкусу посолить, поперчить и добавить лимонный сок. Также можно добавить несколько оливок, однако следует помнить, что они высококалорийны, поэтому не стоит ими злоупотреблять.
Салат с тунцом
2. Салат из редиса и брынзы с лимонной цедрой
Ингредиенты:
– 1 пучок редиса;
– 3 огурца;
– 2 черешки сельдерея;
– 50 граммов брынзы;
– 200 миллилитров натурального йогурта;
– сок и цедра половины лимона;
– 3 столовые ложки оливкового масла.
Сначала надо порезать черешки сельдерея, огурцы и редис на произвольные кусочки. В другой миске нужно смешать оливковое масло, цедру и сок лимона. Затем добавить натуральный йогурт, измельченную брынзу, нарезанную петрушку и укроп. Овощи и заправку надо тщательно перемешать. Такой салат перед употреблением следует настоять в холодильнике 15-20 минут.
Салат из редиски и брынзы с лимонной цедрой
3. Салат с курицей
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 1-2 свежих огурца;
– 4 помидора черри;
- 2-3 листьев салата;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– веточка петрушки или шпината.
Отварное куриное филе надо нарезать произвольными кусочками. Добавить к нему порезанные помидоры, огурцы и зелень, а также оливковое масло, затем тщательно перемешать. Сначала на тарелку следует выложить листья салата, а сверху на них равномерно распределить овощи.
Весенний салат с курицей
4. Салат с кальмарами
Ингредиенты:
- 4 кальмара;
– 10 перепелиных яиц;
– 1 болгарский перец;
– 4 огурца;
– 3-4 листа салата;
– 1 красный лук;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Кальмары нужно почистить, удалить тонкую пленку и сварить в подкисленной лимонным соком воде до мягкости. Охладить, нарезать кольцами или полукольцами. Затем сварить яйца и разрезать на четвертинки. Лук, перец и огурцы помыть и почистить, а также нарезать кусочками произвольной формы. Салат можно порвать руками. Смешать овощи, яйца и кальмары, слегка посолить. Соевый соус и лимонный сок смешать до однородной массы и заправить им салат.
Важно: Кальмары нужно класть в кипящую воду и готовить 2-3 минуты, постоянно проверяя их готовность. Если кальмары переварить, они станут жесткими. Но все же и в этой ситуации можно кое-что сделать - надо продолжать варить кальмары 40-50 минут, а то и больше, и они в итоге таки станут мягкими.
Ингредиенты:
– 1 яблоко;
– 1 авокадо;
– 1 лайм или лимон;
– 1 киви;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки измельченных фисташек.
Как выбрать овощи для салата
И напоследок несколько советов, чтобы блюдо было максимально вкусным и полезным.
- Всегда выбирайте свежие и сезонные ингредиенты.
- Никогда не готовьте салат заранее, только непосредственно перед употреблением.
- Заправляйте и подсаливайте салат перед подачей.
- Если вы собираетесь добавить зеленые бобы, фасоль, морепродукты, курицу, то есть те ингредиенты, которые должны быть приготовлены заранее, позаботьтесь о том, чтобы они успели остыть, только после этого добавьте их к салату.