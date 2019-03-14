Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре

Салат – это не только чрезвычайно полезное блюдо, но и вкусная и доступная. К тому же, это еще и замечательный способ насытить свой организм полезными веществами без вреда для фигуры. LifeStyle 24 собрал топ-5 рецептов весенних салатов, которые, безусловно, влюбит вас в себя. Также вы узнаете, как правильно выбирать овощи для салатов и почему их стоит употреблять тем, кто хочет похудеть.

Почему стоит есть салаты

– Вкусные и доступные. Салат – это настолько универсальное блюдо, что готовя его, вы можете экспериментировать и комбинировать множество ваших любимых ингредиентов. К тому же, можно выбрать сезонные составляющие, которые будут насыщены питательными веществами, а стоить копейки.

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– Не навредят фигуре. В среднем салаты имеют 200 калорий в одной порции. Конечно, если они не приправлены щедро майонезом! Стоит отметить, что листовой салат (латук) содержит много клетчатки и воды, поэтому потребляя его, вы будете увлажненными в течение всего дня, имея всего 200 калорий в порции.

– Быстрые в приготовлении. Для тех, у кого совсем не хватает времени на приготовление, салат будет настоящей находкой. Ведь все ингредиенты для салата можно легко найти на полках магазина, нарезать и смешать. В придачу заправить соусом и все.

Топ-5 рецептов полезных салатов

1. Салат с тунцом

​Ингредиенты:

– 1 банка консервированного тунца;

– 1 помидор;

– 2 яйца;

– 3-4 листа салата;

– 1 столовая ложка оливкового масла.

Сначала необходимо сварить яйца и оставить их на несколько минут в холодной воде. Нарезать помидор, тунец и листья салата на небольшие кусочки. Добавить порезанные яйца и заправить маслом. По вкусу посолить, поперчить и добавить лимонный сок. Также можно добавить несколько оливок, однако следует помнить, что они высококалорийны, поэтому не стоит ими злоупотреблять.



Салат с тунцом

2. Салат из редиса и брынзы с лимонной цедрой

​Ингредиенты:

– 1 пучок редиса;

– 3 огурца;

– 2 черешки сельдерея;

– 50 граммов брынзы;

– 200 миллилитров натурального йогурта;

– сок и цедра половины лимона;

– 3 столовые ложки оливкового масла.

Сначала надо порезать черешки сельдерея, огурцы и редис на произвольные кусочки. В другой миске нужно смешать оливковое масло, цедру и сок лимона. Затем добавить натуральный йогурт, измельченную брынзу, нарезанную петрушку и укроп. Овощи и заправку надо тщательно перемешать. Такой салат перед употреблением следует настоять в холодильнике 15-20 минут.



Салат из редиски и брынзы с лимонной цедрой

3. Салат с курицей

​Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 1-2 свежих огурца;

– 4 помидора черри;

- 2-3 листьев салата;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– веточка петрушки или шпината.

Отварное куриное филе надо нарезать произвольными кусочками. Добавить к нему порезанные помидоры, огурцы и зелень, а также оливковое масло, затем тщательно перемешать. Сначала на тарелку следует выложить листья салата, а сверху на них равномерно распределить овощи.



Весенний салат с курицей

4. Салат с кальмарами

​Ингредиенты:

- 4 кальмара;

– 10 перепелиных яиц;

– 1 болгарский перец;

– 4 огурца;

– 3-4 листа салата;

– 1 красный лук;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Кальмары нужно почистить, удалить тонкую пленку и сварить в подкисленной лимонным соком воде до мягкости. Охладить, нарезать кольцами или полукольцами. Затем сварить яйца и разрезать на четвертинки. Лук, перец и огурцы помыть и почистить, а также нарезать кусочками произвольной формы. Салат можно порвать руками. Смешать овощи, яйца и кальмары, слегка посолить. Соевый соус и лимонный сок смешать до однородной массы и заправить им салат.

Важно: Кальмары нужно класть в кипящую воду и готовить 2-3 минуты, постоянно проверяя их готовность. Если кальмары переварить, они станут жесткими. Но все же и в этой ситуации можно кое-что сделать - надо продолжать варить кальмары 40-50 минут, а то и больше, и они в итоге таки станут мягкими.

5. Салат с киви, яблоками и авокадо ​Ингредиенты:

– 1 яблоко;

– 1 авокадо;

– 1 лайм или лимон;

– 1 киви;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки измельченных фисташек.

Рецепт этого салата понравится любителям пикантного вкуса. Для начала надо вымыть все фрукты и нарезать кубиками. Далее сок лайма или лимона нужно смешать с медом и этой заправкой полить фрукты. Завершить композицию измельченными фисташками и веточкой мяты.

Как выбрать овощи для салата

И напоследок несколько советов, чтобы блюдо было максимально вкусным и полезным.

Всегда выбирайте свежие и сезонные ингредиенты.

Никогда не готовьте салат заранее, только непосредственно перед употреблением.

Заправляйте и подсаливайте салат перед подачей.

Если вы собираетесь добавить зеленые бобы, фасоль, морепродукты, курицу, то есть те ингредиенты, которые должны быть приготовлены заранее, позаботьтесь о том, чтобы они успели остыть, только после этого добавьте их к салату.

Приятного аппетита!