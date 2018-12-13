Топ-5 соблазнительных клипов поп-певицы Тейлор Свифт
13 декабря американская певица Тейлор Свифт празднует свой день рождения. Сегодня сексапильной артистке исполнилось 28 лет.
Звезда начинала свою вокальную карьеру еще в подростковом возрасте. Всего за несколько лет Тейлор Свифт покорила шоу-бизнес, а ее песни напевали миллионы меломанов. Не менее успешными были композиции и в мировых радиочартах: песни Тейлор неоднократно занимали первые ступеньки хит-парадов.
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Такой немалый успех поп-певицы – результат ее упорного труда. Тейлор Свифт часто является автором своих песен и подает идеи для создания оригинальных клипов. Не боится артистка и экспериментов: в роликах она смело примеряет сексапильные образы, которые иногда являются очень провокационными. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 5 клипов, покоривших сеть обольстительными кадрами.
"Bad Blood"
В видео "Bad Blood" Тейлор Свифт примерила пикантные образы в стиле "Пятого элемента". Артистка предстала в сексапильных боди, обнажив стройные ноги, и подралась с зажигательной брюнеткой.
Смотрите совместный клип Тейлор Свифт и Кендрика Ламара – "Bad Blood" (видео):
"Look What You Made Me Do"
Рекордное количество просмотров в сети получил ролик "Look What You Made Me Do" Тейлор Свифт. Всего за сутки клип получил более 28 миллионов просмотров. В ролике горячая певица обнажилась и превратилась в сексапильную зомби.
Клип "Look What You Made Me Do" Тейлор Свифт: смотрите видео
"Style"
Еще в одном клипе Тейлор Свифт предстала обнаженной. Соблазнительный клип на песню "Style" покорил нежностью и сексуальностью певицы.
Смотрите клип к песне "Style" от Тейлор Свифт (видео):
"I Don’t Wanna Live Forever"
Совместную работу Тейлор Свифт и Зейна Малика смело можно назвать одной из самых горячих, ведь она стала саундтреком к провокационного фильма "50 оттенков серого". Главные роли исполнили сами артистки, а события в клипе развиваются в отеле.
Смотрите клип Тейлор Свифт и Зейна Малика "I don'T Wanna Live Forever" (видео):
"End Game"
Не менее жаркой является видеоработа Тейлор Свифт на песню "End Game". В ролике звезда развлекается с друзьями и примеряет довольно дерзкие образы.
Клип Тейлор Свифт на песню "End Game" (видео):
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