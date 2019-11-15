Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск: одна из девушек попала в больницу

15 ноября состоялся 12 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Девушек ждет экскурс в историю моды. Кстати, на одном из испытаний девушки не на шутку разозлили Аллу.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" девушек на первое задание зазывал трубач. Очевидно было, что их ждет эпоха Средневековья. В Мариинском парке моделей уже ждали костюмеры. Их сразу же затянули в тугие корсеты.

Каждая получила свою роль: королева, любовница, сплетница, проститутка... Большинство сыграли свои роли на отлично. И Соня, и Владимир были очень довольны.

Следующее задание в Топ-модели по-украински — совсем другая роль женщины. Это путешествие в футуристическое будущее, где женщины стали доминирующими, а мужчины наоборот подчиняются.

Девушек ждала парная съемка — причем напарник был практически голым. Это вызвало у девушек такую растерянность, что они одна за другой начали проваливать задание.

Это настолько разозлило Аллу, что она дала девчонкам последний шанс — сейчас должна выйти девушка и показать действительно качественную работу. Модели долго переговаривались и выбрали Катю (Мотю). Однако она тоже не показала удачную работу. Алла очень возмутилась и покинула площадку.

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При этом фотограф все же остался, поэтому девушки, которые еще не успели сделать фото, начали просить его о еще одном шансе. Каждая из них имела 10 минут. Вышло ли хоть что-то из этих снимков — узнаем на финале недели.

Третье задание в Топ-модель по-украински требовало дополнительной подготовки. Перед выполнением каждая из девушек должна была выбрать эпатажные очки. И кроме очков на телах девушек не будет больше ничего — одежду им нанесут как боди-арт.

Не повезло Юле, которая еще утром поехала в больницу. Девушка думала, что отравилась, но медики заявили, что ей срочно нужна операция.

Пока Юля, которую называют “королевой дефиле” в больнице, лучшей на подиуме стала Катя (Чичела). К счастью, впереди у Юли несложная операция — через несколько дней она будет в строю.

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Худшими на этой неделе стали Настя Руда и Амина.

Финальное испытание на этой неделе в Топ-модель по-украински — дефиле. Но просто пройтись красиво недостаточно. По дороге каждая из девушек должна собрать свой идеальный образ.

Обе девушки выкладывались на все 100 процентов. Но более эмоциональной была Настя — она создала на подиуме настоящее шоу. Амина была немножко хуже, но на этом этапе они уже не имеют права на ошибку — именно она покидает проект.

Топ-модель по-украински Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.