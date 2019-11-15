Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск: одна из девушек попала в больницу

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Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск / Instagram

15 ноября состоялся 12 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Девушек ждет экскурс в историю моды. Кстати, на одном из испытаний девушки не на шутку разозлили Аллу.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" девушек на первое задание зазывал трубач. Очевидно было, что их ждет эпоха Средневековья. В Мариинском парке моделей уже ждали костюмеры. Их сразу же затянули в тугие корсеты.

Каждая получила свою роль: королева, любовница, сплетница, проститутка... Большинство сыграли свои роли на отлично. И Соня, и Владимир были очень довольны.

Следующее задание в Топ-модели по-украински — совсем другая роль женщины. Это путешествие в футуристическое будущее, где женщины стали доминирующими, а мужчины наоборот подчиняются.

Девушек ждала парная съемка — причем напарник был практически голым. Это вызвало у девушек такую растерянность, что они одна за другой начали проваливать задание.

Это настолько разозлило Аллу, что она дала девчонкам последний шанс — сейчас должна выйти девушка и показать действительно качественную работу. Модели долго переговаривались и выбрали Катю (Мотю). Однако она тоже не показала удачную работу. Алла очень возмутилась и покинула площадку.

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При этом фотограф все же остался, поэтому девушки, которые еще не успели сделать фото, начали просить его о еще одном шансе. Каждая из них имела 10 минут. Вышло ли хоть что-то из этих снимков — узнаем на финале недели.

Третье задание в Топ-модель по-украински требовало дополнительной подготовки. Перед выполнением каждая из девушек должна была выбрать эпатажные очки. И кроме очков на телах девушек не будет больше ничего — одежду им нанесут как боди-арт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні дівчата дефілюватимуть оголеними. То то буде видно кожен сантиметр їхнього тіла, кожну клітинку шкіри, кожно складочку чи розтяжку! Бажаю дівчатам сил Як гадаєш, хто сьогодні буде найслабшою? Хто не зможе виконати завдання на 100%? Хто залишить проект? Вмикай @novy_channel вже зараз та дивися #топмодельпоукраїнськи #тмпу3 #новийканал #давайжитиразом

Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Не повезло Юле, которая еще утром поехала в больницу. Девушка думала, что отравилась, но медики заявили, что ей срочно нужна операция.

Пока Юля, которую называют “королевой дефиле” в больнице, лучшей на подиуме стала Катя (Чичела). К счастью, впереди у Юли несложная операция — через несколько дней она будет в строю.

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Худшими на этой неделе стали Настя Руда и Амина.

Финальное испытание на этой неделе в Топ-модель по-украински — дефиле. Но просто пройтись красиво недостаточно. По дороге каждая из девушек должна собрать свой идеальный образ.

Обе девушки выкладывались на все 100 процентов. Но более эмоциональной была Настя — она создала на подиуме настоящее шоу. Амина была немножко хуже, но на этом этапе они уже не имеют права на ошибку — именно она покидает проект.

Топ-модель по-украински Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

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Теги: LifeStyle
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