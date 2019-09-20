Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск: кардинальное перевоплощение, одна из моделей – лиса

20 сентября состоялся 4 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". На этой неделе девушек ждет кардинальная смена имиджа, поэтому слез было много.

В 3 сезоне "Топ-модель по-украински" неделя началась с неприятных цифр – к девушкам в общежитие пришел Сергей, который принес с собой сантиметр. Параметры у большинства моделей не идеальны, поэтому приятного было мало.

Также Сергей объявил неделю “семьи”. Поэтому в течение всей недели девушек ждет много командной работы.

Первое испытание недели для участниц организовал тоже Сергей. Здесь девушкам “аукнулась” не только их вражда между собой, но и лишние килограммы. Их ждала командная съемка в образах чирлидерш. При чем, одна из девушек всегда должна быть в поддержке — другие девушки ее держат.

Но действительно драматическое испытание было впереди — это кардинальная смена имиджа. Амину решили перефартировать в металлический блонд. Машу покрасили в темный и светлый цвета. Я Юля стала брюнеткой и обрезала челку. Но больше всего перепало Марго – ее побрили на лысо. Лизе тоже обрезали ее длинные роскошные волосы и сделали прическу и цвет волос, как у Аллы – девушке идет.

Но самую большую истерику устроила звезда онлайн-кастинга Даша. Ее предлагали подстричь под короткое боб-каре, как у Виктории Бекхэм. Она наотрез отказалась обрезать свои волосы. Соня выдвинула ультиматум — либо длинные волосы, либо проект.

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Последнее испытание недели было тоже эмоционально сложное. Пришло время снимать промо-ролик. Девушкам надо пройтись на дефиле и показать эффектную “точку”. При этом им нужно обыграть свои новые образы.

Особенно сложно будет Ярине и Юле, которым очень не понравились их новые образы.

Казалось бы, задача не слишком сложная. Однако, девушки так переволновались, что уже на подиуме позабывали все, что понапридумывали. Ни один из выходов девушек экспертам не понравился. Алла вынуждена была взять ситуацию в свои руки — эксперт сама срежиссировала девушкам выход.

Заставку таки сняли. Но все ли девушки справились — увидим уже на следующей неделе.

Вот и начался день отбора. Пока эксперты совещались, кто же был худшим на этой неделе — девушки были в комнате ожидания. Напряжение нарастало. Катя бросила несколько гневных комментариев в сторону Юли. Девушка не выдержала и набросилась на Катю. Вспыхнула драка —пришлось вмешаться Алле. Именно эти две девушки оказались в номинации.

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Но на этом сюрпризы не закончились — в комнату печали попали еще две девушки: Марго и Настя.

Последнее испытание — это была видеоработа. Девушки приготовили конкурсанткам сюрпризы. Поэтому те должны были сыграть радость от этих подарков.

Первой была Катя — она с задачей не слишком удачно справилась. Девушки показала больше сарказма, чем радости. Не лучшей была и работа Насти — девушка очень растерялась, и это было заметно.

Далее в кадр зашла Юля. На большое удивление девушек она справилась с эмоциями очень хорошо — она искренне радовалась подаренной картофеля и червям.

Последней была Марго — она тоже сначала не очень поняла задание и показывала больше сарказм, чем искреннюю радость. Но затем она все же исправилась и продемонстрировала качественную работу.

Алла хорошо обдумала и проанализировала работу всех моделей и решила, что худшей была Настя — она тоже покидает проект.

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.