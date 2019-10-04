Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск: Сергей присмотрел новую модель-костюмершу

4 октября состоялся 6 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Это последняя неделя в казарме – впереди выпускной. И на него попадут не все.

В 3 сезоне "Топ-модель по-украински" девушек ждал необычный подарок – набор веников. Модели восприняли это слишком буквально – взяли эти веники в руки и начали убирать в доме.

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На самом же деле, намек был на командную работу, ведь есть поговорка о том, что прутик сломать легко, а вот веник – практически невозможно.

Стало понятно, что впереди неделя командной работы.

Первая задача этой недели в Топ-модель по-украински – было дефиле. Девушки должны были рекламировать коллекции в стиле милитари. Их буквально забросили в яму, а задача состояла в том, чтобы выйти из этой ямы и сразу же начать дефилировать. Задача сложная не только эмоционально, но и физически. Поэтому девушки должны помогать друг другу выбраться из этой ямы.

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Справились не все девушки. И Алла отметила для себя нескольких участниц. Лучшими были Катя и Настя.

Вторая задача – это фотосессия. Конечно, здесь тоже нужно было задействовать командную работу. Девушек разбили по парам – они должны были помочь партнерше одеться и накраситься. Напряжение нарастало, поэтому конфликта избежать не удалось. Сначала возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Финальное задание на этой неделе в Топ-модель по-украински заключалось в съемке фэшн-видео. Специально для проекта создали очень роскошное платье, каждая из девушек должна была надеть его и сыграть мизансцену. Задача зависела от того, в какое время года модель родилась. И хоть у многих с эмоциями не все просто, но большинство с задачей таки справились.

Здесь Сергей приготовил для девушек сюрприз – он решил испытать в задаче еще одну девушку – костюмера Лилю. Конечно, девушкам эта идея не понравилась, но от них ничего не зависело. Костюмер имела хорошие модельные задатки: рост, внешность, возраст. Но из-за давления девушек, Лиля проявить себя не смогла. Девушек осталось 12.

В комнату печали попала актриса Маша. Эксперты не увидели в ее работе хорошей актерской игры – собственно, поэтому ее и взяли на проект. Кроме того, она стала одной из участниц конфликта на бекстейдже.

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Второй раз в комнате грусти Юля “Клео”. Эксперты не видят прогресса в ее работе.

Задача во время борьбы за жизнь тоже было связана с выпускным. Перед девушками были чемоданы, в которых была спрятана одежда и косметика. Сначала нужно было собрать образ. А уже потом делать совместное фото. Быстрее оказалась Юля. Пока Маша искала платье, Юля уже красилась.

На совместном фото "Клео" тоже выглядела достойнее всего, поэтому именно Маша покидает проект.

Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.