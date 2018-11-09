На "Новом канале" завершился 11 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 9 ноября 2018 года. Участников ждал большой сюрприз – эксперты вернули сразу двух участников – Дениса и Дмитрия Сукача, который покинул проект на прошлой неделе.

В 11 выпуске "Топ-модель по-украински" 2 сезон и эксперты, и модели будут массово нарушать правила. Первым нарушением от экспертов стало возвращение участников. Остальные участники, мягко говоря, "не обрадовались". Опять начались стычки и интриги. 7 участников объединили усилия, чтобы выжить из проекта 2-х новичков.

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Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: вернули 2 участников

Первая задача на этой неделе было дефиле. Пройтись участники должны задом наперед, еще и между работающими самолетами. И самое будет новоповерненим ребятам, ведь 7 заговорщиков спрятали один комплект одежды. Таким образом модели хотели натравить Дмитрия и Дениса друг на друга. Но Денис решил уступить комплект одежды. Он оделся в костюм, который сделал себе сам.

Неделя нарушений правил продолжается. Моделям позволили устроить вечеринку. Хорошо погуляв участники проснулись к обеду, а их ждала Соня. И здесь участникам повезло, ведь тема будущей фотосессии – похмелье.

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: чем обернется для учасниив вечеринка

Лучшие парень и девушка получат фотосъемку в журнале Elle Man. Эксперты решили, что лучшей девушкой на съемке была Юля, а из ребят – Дмитрий Топоринский.

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: почему Денис ушел из проекта

Сергей тоже приготовил для участников дефиле. Ходить модели будут практически в темноте, а подсвечивать дорогу каждому будут конкуренты. Но до испытания на бэкстейдже семерка продолжала давить на двух новеньких. И Денис Ковалев не выдержал и ушел из проекта.

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Последняя задача недели – естественная фотосессия. Моделям наклеили под мышками волосы, а некоторым девушкам даже клеили монобровь. в таком виде они должны были показать эту естественную красоту. По итогам этой фотосессии, кто-то один получит иммунитет. Но лучшего выберут не эксперт, а сами участники. Поэтому участники устроили голосование и решили, что иммунитет получает Максим.

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: модели показала свою настоящую красоту

Вот и наступил день отбора. К экспертам вышла Юля, Дмитрий Топориниский и Катя. Все трое получили положительный отзыв, но трое попали в комнату грусти. Между тем Яся, у которой была провальная неделя, попадает в комнату счастья.

Между тем Яна и Дмитрий Сукач, которые удачно отработали эту неделю, снова идут в комнату грусти. Даже Максим, получивший иммунитет, тоже попал в эту комнату. Тем временем в компанию Яси ​​попадает Егор в комнате радости.

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: 6 участников в комнате грусти

Но потом пришла Алла и все объяснила – 6 лучших участников попали в эту комнату, потому что эта неделя против правил. На самом деле в номинации Егор и Яся.

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На испытании за жизнь на проекте Егор и Яся должны быть в роли люстр. Первой была Яся. Она должна былоа висеть над столом, за которым пили чай ребята, и задавать тон уюта. И девушка неплохо справилась.

Топ-модель по-украински 2 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: кто поинув проект

Егор должен был задавать тон агрессии. Компанию ему составляли три девушки. И они настолько сильно вжились в роли, начали драться и разбрасываться посудой – в результате Катя и Яна получили порезы. Егору помогать осталась одна Юля. Но несмотря на сложную ситуацию Егор показал хорошие эмоции.

Больше удачных кадров оказалось у Егора, поэтому проект покидает Яся.

Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с L'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократная появление на обложках журналов Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Теперь Алла будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.