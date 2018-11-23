На "Новом канале" завершился 14 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 30 ноября 2018 года. Эта неделя посвящена репутации.

В 14 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон эксперты вводят новые правила – все пятеро участников получили по 5 звезд каждый. За каждое неудачное задание модели будут терять звезду, а за успешное выполнение – дополнительно зарабатывать балл.

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Причем потерять звезду очень легко. Так, девушки надели дизайнерскую одежду, и решили поесть в этом луке. Это очень не понравилось дизайнеру, поэтому Юля, Яна и Катя потеряли по звезде.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: дефиле с собаками​

Далее участников ждало дефиле. Они должны были пройтись парами вместе с собакой. Лучшим на задании был Дмитрий, его удачную работу отметила дизайнер, чью одежду они представляли.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: восстание машин

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В следующем задании модели должны были снимать рекламное видео. Они рекламируют "космический ресторан". Каждого из участников подвешивают и воды начинают вращаться, как в невесомости. При этом модель должна не потерять блюдо, а также удачно прорекламировать ресторан.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: модели накачали губы и грудь

Следующая задача этой недели – тоже дефиле. Конечно, просто пройтись по подиуму у моделей не получится. Это комическое мероприятие – на каждого из участников повесили импланты, которые увеличивают мышцы, грудь и губы. Это дефиле должны показать, насколько комичным и опасным может быть хирургическое вмешательство в свою внешность.

Интересно, что в этой задаче каждый из участников добавлял, или забирал звезду у конкурента.

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Последняя задача на этом неделе – это фотосессия. Звездная гостья, которая будет сниматься вместе с моделями – это вокалиста The Hardkiss Юля Санина.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: фотосессия с Саниной

Лучшим этого в этом конкурсе был Егор, а вот Катя и Юля лишились своих звездочек. Но несмотря на удачное задание Егор остается на дне таблицы.

Яна имела в арсенале несколько удачных испытаний, в том числе съемка с Юлей Санин. Но она не смогла удержать достаточное количество звезд, поэтому именно она попадает в комнату грусти.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: кто попал в комнату грусти

Егор тоже работал неплохо. Но он был на дне турнирной таблицы, в его активе всего 2 звезды. Поэтому именно он составил компанию Яне в комнате грусти.

Битва за жизнь – это фотосессия. Яна и Егор снимаются в социальной рекламе, чтобы предотвратить насилие в семье. Первой снималась Яна. В детстве ее била родная мать, и она решила воссоздать эмоцию, которую переживала в детстве. И кадр получился очень сильный – до мурашек по телу.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: участников довели до слез

Егор так и не смог выдавить из себя те эмоции, которые требовал замысел. Поэтому пришлось звать гримера, чтобы парню добавили искусственные слезы.

А кто из участников стал лучшим, чье видео является более эмоциональным – решат обычные зрители. И люди больше поверили Яне, поэтому именно она остается в проекте.

Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с L'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "Агон", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократная появление на обложках журналов Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Теперь Алла будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.