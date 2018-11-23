Топ-модель по-украински 2 сезон 17 выпуск: проект покинул Дмитрий

В 17 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 21 декабря 2018 года на "Новом канале", шоу покинул Дмитрий. Поэтому в финале будут Яна и Катя.

17 выпуск шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон стал последним выпуском перед финалом. Хотя для Дмитрия это тоже победа – он стал лучшим парнем на проекте.

Хотя покидает проект Дмитрий не впервые. Его уже признавали самым худшим, но во время недели нарушений правил эксперты решили вернуть парня.

Также Дмитрий получил одно из радикальных перевоплощений – ему перекрасили волосы и даже брови в светлый цвет. Но такое изменение очень шло к лицу парню – он стал настоящей типажной моделью.

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Фактуру парня отметила и Алла. Ведущая заверила, что у Димы большое модельное будущее и мы его еще увидим.

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Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.



Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.