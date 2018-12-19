Топ-модель по-украински 2 сезон 17 выпуск: последние испытания и кто прошел в финал

На "Новом канале" завершился 17 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 21 декабря 2018 года.

В 17 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон первое испытание недели требовало от моделей максимум эмоций. При этом помогать каждой из моделей будет профессиональный шоу-балет. Танцоры должны повторять каждое движение моделей, делая кадры объемными и динамичными.

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Топ-модель по-украински 2 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: вспомнить все

"Дима Сукач заинтересовал меня с первого взгляда. Но когда присмотрелась к девушкам, поняла, что они тоже очень интересные. Моя миссия на этом испытании не только познакомиться с участниками и определить для себя лидера. Мне нужно присмотреться к каждому из них, ведь кто-то из тройки потенциальный победитель. Как и в прошлом году, новая "Топ-модель по-украински" будет на обложке нашего январского номера. Мне важно понимать, насколько профессионален этот человек, как он ведет себя на площадке и выглядит в кадре", – рассказала главный редактор Pink Валерия Квасневская.

Интересно, что после этой задачи моделей ждала смена стиля. Правда, кардинальные изменения ждали только Яну. У нее снова изменилась прическа: теперь она стала брюнеткой с очень короткими волосами.

Топ-модель по-украински 2 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: фешн-футбол

Следующее задание на проекте проходило на стадионе, где тренируется футбольная сборная Украины. На поле участников ждали футболисты, фотограф и Алла Костромичева.

"В результате этой съемки мне хочется получить кадры, на которых модели превзошли в мастерстве футболистов. Мне очень нравится локация и атмосфера на этой фотосессии. Надеюсь, что участники оправдают наши ожидания", – рассказала Алла.

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Топ-модель по-украински 2 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: модели поедали фаст-фуд

Больше всего этому испытанию обрадовался Дмитрий, ведь в детстве занимался футболом. Но именно это задание сыграло с парнем злую шутку. На стадионе парень показал настоящего футболиста, но модельной работы было мало.

Зато лучшей в этом испытании стала Катя, она получила кроме признания, еще и комплект дизайнерской одежды.

Испытание, которое приготовил Костя, очень понравилось моделям, особенно Кати. Девушка весь проект придерживается диеты и стремится похудеть, а сейчас задача заключается в том, чтобы аппетитно съесть бургеры.

Все трое ели очень аппетитно. Но лучше всего с этим заданием справилась не Катя (хотя девушка любит покушать), а Дмитрий.

Топ-модель по-украински 2 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: реальные модельные задачи для каждого

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Последнее задание на проекте у каждого из тройки было свое. Яна должна была дать интервью для глянцевого журнала. На Дмитрия ждала романтическая фотосессия с моделью plus-size. А Катя должна была фотографироваться с победителем прошлого сезона Самвелом. После своих испытаний все трое получили рекомендательные письма.

По решению судей, самым слабым на этой неделе был Дима. Он и покидает проект. В финал проходят Яна и Катя.

Топ-модель по-украински 2 сезон 17 выпуск смотреть онлайн: кто попал в финал

Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с l'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, l'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Алла теперь будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.