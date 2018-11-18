Топ-модель по-украински 2 сезон 13 выпуск: проект покинул Максим

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Топ-модель по-украински 2 сезон 13 выпуск
Топ-модель по-украински 2 сезон 13 выпуск / 24 канал

В 13 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 23 ноября 2018 года на "Новом канале", шоу покинул Максим. Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают 5 участников.

В 13 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон неделя не задалась у Юли. И больше всего проблемка была не в самой работе девушки, а в отношении других участников. Так, ее конкурентка Катя спрятала реквизит на втором задании, так что образ Юли получился незаконченным.

Поэтому девушка ожидала, что на этой неделе попадет в комнату печали. Так и случилось.

Перепало от участников и Максиму. Ему тоже Катя подготовила пакость. Но и кроме неудачного дефиле, у Максима были другие провальные задания. Поэтому именно он составляет компанию Юле в борьбе за жизнь на проекте.

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Финальное испытание оказалось таким же хардкорным, как и всю неделю. Юлю и Максима вывезли за город и они самостоятельно автостопом должны добраться до места съемки. Первой прибежала Юля. На несколько минут позже прибежал и Максим.

На участников ждала съемка в спортивном стиле. Первой фотографировалась Юля. У девушки получилась удачная фотосессия. Максим начал не так удачно, но потом взял себя в руки и таки показал удачную работу. Больше удачных кадров было у Юли, поэтому именно она проходит дальше.

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Топ-модель по-украински
Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.
Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 канал
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