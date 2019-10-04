Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск: кто покинул проект

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Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск – кто выбыл 04.10.2019
Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск

4 октября состоялся 6 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 12 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула актриса Маша.

Худшими на этой неделе 3 сезона "Топ-модель по-украински" были Маша и Юля. У девушек плохо было с испытаниями, а Маша еще и попала в драку. В комнату печали первой тоже попала Маша.

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Эксперты не увидели в ее работе хорошей актерской игры – собственно, из-за которой ее и взяли на проект. Кроме того, она стала одной из участниц конфликта на бекстейдже.

Второй раз в Топ-модель по-украински в комнате печали Юля “Клео”. Эксперты не видят прогресса в ее работе. А хуже всего, что она до сих пор не понимает, что она делает не так, и как исправить ситуацию.

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Задача во время борьбы за жизнь тоже была связана с выпускным. Перед девушками были чемоданы, в которых были спрятаны одежда и косметика. Сначала нужно было собрать образ. А уже потом делать совместное фото для Топ-модель по-украински. Быстрее оказалась Юля. Пока Маша искала платье, Юля уже красилась.

На совместном фото “Клео” тоже выглядела достойнее, поэтому именно Маша покидает проект.

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Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Теги: LifeStyle
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