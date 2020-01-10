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Топлесс или в белье: сестры Хадид, Хейли Болдуин и другие модели снялись для календаря (18+)

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Белла Хадид обнажилась / Instagram / @bellahadid

Знаменитый журнал V Magazine, по традиции, подготовил сюрприз для своих поклонников. В первые дни 2020 года представители глянца показали эротический календарь, который украсили топовые модели мира, в частности, Белла и Джиджи Хадид и Хейли Болдуин.

Соответствующие снимки появились на инстаграм-странице журнала и сразу же взбудоражили сеть. На эротических фото можно увидеть обнаженных моделей, которые красуются перед камерой, выбирая довольно дерзкие позы. Так, Джиджи Хадид обернулась спиной, стоя в одной кепке и джинсах. А вот ее сестра Белла появится в сексуальном календаре вообще без одежды. Интимные части тела модель прикрыла курткой, которую держала в руках. Не менее жарко выглядела и жена Джастина Бибера – Хейли Болдуин. Манекенщица в трусах с завышенной талией обнажила спину, подняв футболку. На соблазнительную съемку согласились и Карли Клосс с Лили Олдридж, которые также показали красоту своего стройного тела.

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Известно, что календарь будет своеобразным приложением к новому номеру V Magazine. Его обложку украсит 24-летняя Джиджи Хадид, которая появится и на первой странице приложения. Стоимость самого календаря в США составит 20 долларов, а в продажу поступит только тысяча его экземпляров.

 


Сексуальный календарь / V Magazine

Автором черно-белых фотографий была фэшн-фотограф Зои Гроссман, известная благодаря сотрудничеству с популярными красавицами Ириной Шейк, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу. Она показала, как длилась сексуальная съемка для V Magazine, чем поразила сеть.

Смотрите видео с бэкстейджа эротической съемки: 18+

 

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Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Белла Хадид Джиджи Хадид Хейли Болдуин Мода
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