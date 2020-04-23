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Топлесс или в соблазнительных нарядах: провокационные фото Джиджи Хадид, взбудоражившие сеть

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Джиджи Хадид: наиболее провокационные фото модели / Instagram / @gigihadid

В среду, 23 апреля, одна из самых известных американских моделей Джиджи Хадид празднует 25-летие. Журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какими пикантными фото манекенщица взбудоражила сеть.

Всего в 25 лет Джиджи Хадид может похвастаться потрясающим успехом. Она – одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Красавица покоряет подиумы на мировых шоу и является одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret.

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Свою модельную карьеру Джиджи начинала с детства. Когда девочке было всего 2 года, ее мама Иоланда Хадид приняла участие в кастинге компании Guess. Маленькая девчонка с аристократическими чертами лица покорила всех модельных агентов, поэтому Джиджи впервые снялась в профессиональной фотосессии.

И, наверное, вопрос о выборе профессии у нее никогда не возникал. Джиджи Хадид с сестрой Беллой часто сопровождали маму на съемках. Девочки наблюдали, как Иоланда фотографировалась для модных глянцев, и мечтали когда-то оказаться на ее месте.

Однако красавицам удалось превзойти успех матери. Контракты с Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Prada, Michael Kors, Versace, Tommy Hilfiger и другими легендарными брендами – это далеко не все, чего достигла Джиджи Хадид. Она ежемесячно украшает знаменитые глянцы, решаясь на провокационные эксперименты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Не менее пикантным является и блог звездной именинницы, где она охотно делится с поклонниками новыми снимками. Журналисты LifeStyle 24 решили собрать самые жаркие фото Джиджи Хадид, которые уже покорили весь мир.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Звездные дни рождения Мода Джиджи Хадид
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