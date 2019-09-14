Тосты с джемом: рецепт завтрака для выходного дня

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Рецепт приготовления тестов с абрикосовым джемом
Рецепт приготовления тестов с абрикосовым джемом / foodpourvous.blogspot.com

В выходной праздничный день побалуйте себя вкусным завтраком – тостами с джемом, который можно приготовить из любых других ягод или фруктов.

Ингредиенты:

Сливки – 150 мл;

Яйца – 4 шт.;

Сахар – 50 г;

Молотая корица – 1/2 ч.л.;

Сливочное масло – 1 ст.л.;

Растительное масло – 2 ст.л.;

Хлеб для тостов – 4 ломтика;

Камамбер – 125 г;

Ягоды/или абрикосы для подачи.

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Для джема:

Абрикосы 200 г;

Сахар 75 г;

Вода 100 мл;

Сок половины лимона.

Рецепт приготовления тестов с абрикосовым джемом

1. Для джема абрикосы тщательно очищаем от косточек и нарезаем кусочками.

2. Добавляем сахар, воду и сок лимона. Варим на среднем огне 15-20 минут, консистенция должна загустеть. Время от времени аккуратно снимаем пенку. При желании готовый джем взбиваем блендером до однородности и даем ему остыть.

3. Взбиваем яйца со сливками, сахаром и корицей до однородности. В полученную смесь выкладываем по одному тосту и даем им пропитаться в течение минуты.

4. Обжариваем тосты на смеси растительного и сливочного масла до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны.

5. На готовые тосты выкладываем по столовой ложке джема и несколько ломтиков сыра. По желанию можно украсить ломтиками свежих абрикосов или ягодами.

Приятного аппетита!

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: ivona.bigmir.net
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