Тосты с джемом: рецепт завтрака для выходного дня
В выходной праздничный день побалуйте себя вкусным завтраком – тостами с джемом, который можно приготовить из любых других ягод или фруктов.
Ингредиенты:
Сливки – 150 мл;
Яйца – 4 шт.;
Сахар – 50 г;
Молотая корица – 1/2 ч.л.;
Сливочное масло – 1 ст.л.;
Растительное масло – 2 ст.л.;
Хлеб для тостов – 4 ломтика;
Камамбер – 125 г;
Ягоды/или абрикосы для подачи.
Читайте также: Смузи из слив: три вкусных рецепта
Для джема:
Абрикосы 200 г;
Сахар 75 г;
Вода 100 мл;
Сок половины лимона.
Рецепт приготовления тестов с абрикосовым джемом
1. Для джема абрикосы тщательно очищаем от косточек и нарезаем кусочками.
2. Добавляем сахар, воду и сок лимона. Варим на среднем огне 15-20 минут, консистенция должна загустеть. Время от времени аккуратно снимаем пенку. При желании готовый джем взбиваем блендером до однородности и даем ему остыть.
3. Взбиваем яйца со сливками, сахаром и корицей до однородности. В полученную смесь выкладываем по одному тосту и даем им пропитаться в течение минуты.
4. Обжариваем тосты на смеси растительного и сливочного масла до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны.
5. На готовые тосты выкладываем по столовой ложке джема и несколько ломтиков сыра. По желанию можно украсить ломтиками свежих абрикосов или ягодами.
Приятного аппетита!