Total blue look: Бриджит Макрон впервые вышла на публику в 2019 году – фото
Последний раз Бриджит выходила на публику со своим мужем Эммануэлем еще в декабре прошлого года. Тогда они посетили предрождественскую вечеринку, организованную для детей. После этого только вчера, 16 января, первая леди Франции приняла участие в церемонии вручения приза Стефана Берна, известного французского и люксембургского журналиста, которая прошла в Институте Франции в Париже.
Первая леди Франции Бриджит Макрон в свои 65 лет может похвастаться точеной фигурой и стройными ногами, которые она часто подчеркивает стильным нарядом.
Читайте также: Первая леди в кроссовках: Бриджит Макрон удивила необычным видом во время официального визита
Так, для выхода Бриджит надела синий костюм из юбки длиной выше колена и пиджака, который дополняет черный ремень на талии. Под верхней одеждой Макрон также примерила джемпер такого же цвета, поэтому получился стильный color look (это использование в одном образе одежды, верхней одежды, аксессуаров и др. одного цвета, которые совпадают по оттенку).
Завершали образ жены Эммануэля Макрона черные туфли на каблуках.
Бриджит Макрон / Getty Images
Бриджит Макрон / Getty Images
Выбор редакции
-
Экс-супруг Дженнифер Энистон Джастин Теру закрутил роман с 53-летней Элизабет Херли, – СМИ16 января , 20:59
-
Елизавета II заставила Меган Маркл проверить будущего первенца на инвалидность, – СМИ16 января , 16:38
-
Какая певица станет ведущей грандиозной музыкальной премии Грэмми 2019: неожиданные данные16 января , 09:01