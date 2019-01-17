Total blue look: Бриджит Макрон впервые вышла на публику в 2019 году – фото

Последний раз Бриджит выходила на публику со своим мужем Эммануэлем еще в декабре прошлого года. Тогда они посетили предрождественскую вечеринку, организованную для детей. После этого только вчера, 16 января, первая леди Франции приняла участие в церемонии вручения приза Стефана Берна, известного французского и люксембургского журналиста, которая прошла в Институте Франции в Париже.

Первая леди Франции Бриджит Макрон в свои 65 лет может похвастаться точеной фигурой и стройными ногами, которые она часто подчеркивает стильным нарядом.

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Так, для выхода Бриджит надела синий костюм из юбки длиной выше колена и пиджака, который дополняет черный ремень на талии. Под верхней одеждой Макрон также примерила джемпер такого же цвета, поэтому получился стильный color look (это использование в одном образе одежды, верхней одежды, аксессуаров и др. одного цвета, которые совпадают по оттенку).

Завершали образ жены Эммануэля Макрона черные туфли на каблуках.



Бриджит Макрон / Getty Images



Бриджит Макрон / Getty Images