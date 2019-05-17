Total look: королева Испании ошеломила белоснежным образом - яркие фото

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Королева Испании
Королева Испании / www.gettyimages.com

Бывшая журналистка и супруга испанского короля Филиппа VI в очередной раз подготовила стильный наряд, посетив 16 мая официальное мероприятие Фонда борьбы с наркоманией в Мадриде.

Летиция, которую считают иконой стиля в Испании, надела белый костюм, соединив его со светлым полосатым топом-бюстье и бежевыми остроносыми туфлями-лодочками на высоких каблуках.

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Завершили образ королевы Испании природный макияж с акцентом на глазах коричневыми тенями и простая укладка волос.

В белоснежном total look экс-журналистка выглядела эффектно на событии. Добавим, что Летиция часто экспериментирует с образами, ведь ее главный секрет – уверенность в себе, что делает ее вид роскошным в любом наряде.

Королева Іспанії
Королева Испании/ Getty Images

Королева Іспанії
Королева Испании / Getty Images

Королева Іспанії
Королева Испании / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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