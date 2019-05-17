Total look: королева Испании ошеломила белоснежным образом - яркие фото
Бывшая журналистка и супруга испанского короля Филиппа VI в очередной раз подготовила стильный наряд, посетив 16 мая официальное мероприятие Фонда борьбы с наркоманией в Мадриде.
Летиция, которую считают иконой стиля в Испании, надела белый костюм, соединив его со светлым полосатым топом-бюстье и бежевыми остроносыми туфлями-лодочками на высоких каблуках.
Читайте также: В джинсовом платье: как испанская королева Летиция повторила образ Меган Маркл
Завершили образ королевы Испании природный макияж с акцентом на глазах коричневыми тенями и простая укладка волос.
В белоснежном total look экс-журналистка выглядела эффектно на событии. Добавим, что Летиция часто экспериментирует с образами, ведь ее главный секрет – уверенность в себе, что делает ее вид роскошным в любом наряде.
Королева Испании/ Getty Images
Королева Испании / Getty Images
Королева Испании / Getty Images