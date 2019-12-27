Трагическое совпадение: младшая сестра Джорджа Майкла умерла через три года в один день с братом

Мелания Панайота была найдена мертвой в своем лондонском доме в Рождество. По стечению обстоятельств, это произошло в третью годовщину смерти ее звездного брата. Причину внезапной смерти не сообщают, однако в полиции утверждают, что следов насилия не обнаружено.

На днях, 25 декабря, в своем доме в Лондоне скончалась родная сестра популярного британского певца Джорджа Майкла. Мелания Панайота ушла из жизни в возрасте 55 лет. Ее тело нашла сестра Йода.

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При странных обстоятельствах, смерть женщины наступила ровно через три года после гибели брата. Обладатель двух премий Грэмми умер в Рождество 2016 в возрасте 53 года от сердечной недостаточности. Артист пролежал сутки после смерти в своем доме, прежде чем его нашли. Исполнитель неоднократно пытался совершить самоубийство. Всего у него было четыре попытки свести счеты с жизнью и в пятый раз ему это удалось. Бойфренд Джорджа Фади Фаваз добавил, что смерть в день Рождества совпала с днем рождения покойной матери Джорджа, которую он очень любил.



Младшая сестра Джорджа Майкла Мелания Панайота / Landmark Media

Близкое окружение семейства отмечает, что Джордж Майкл и его сестра Мелания были очень близки еще с детства. На пике славы певца Мелания сопровождала его в гастрольных турах по всему миру. Джордж Майкл оставил ей наследство, которое состояло из 127 миллионов долларов и поместье Grade II в районе Хайгейт в северном Лондоне, в котором нашли тело женщины.

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Последние публичные слова Мелании за 48 часов до ее смерти касались звездного брата. Она призвала продолжать творить добро во имя Джорджа Майкла.