Трансгендерная модель Chanel снялась для глянца в образе королевы Елизаветы II: потрясающие фото

25-летняя представительница люксового бренда Chanel примерила потрясающий образ, о котором мечтает едва ли не каждая девушка. Чтобы украсить обложку нью-йоркского журнала Paper, трансгендарная модель Теодора Квинливан превратилась в Елизавету II.

Первые кадры эффектной фотосессии Теодора Квинливан опубликовала на своей странице в Instagram. Трансгендерная модель, которая недавно стала лицом косметической линейки Chanel, поделилась впечатлениями и несколькими образами монарха, которые ей выпала честь примерить.

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Обложку украшает снимок, на котором Тедди Квинливан стоит рядом с грязным внедорожником в бежевом пальто и с платком на голове, держа на поводке двух собак породы вельш-корги.

Как, черт побери, сказочно стать королевой на день для этой главной цифровой обложки! Мне так весело было изображать королеву Елизавету и чувствовать свое королевское величество,

– написала 25-летняя Тедди.



Теодора Квинливан в образе Елизаветы ІІ / Instagram / @teddy_quinlivan

Стоит добавить, что на официальной странице журнала в Instagram представители опубликовали фото королевы Елизаветы II, на котором она увлечена фотографированием, а также кадр Тедди Квинливан, на котором она пыталась воссоздать действия легендарного монарха.



Королева Елизавета ІІ и Теодора Квинливан / Колаж LifeStyle 24

Также модель позировала в элегантном образе, сидя на лестнице на улице, и с собаками на руках в салоне автомобиля, сменив верхнюю одежду. Конечно, фотограф Луис Бэнкс не смог не показать Тедди Квинливан в любимом голубом пальто Елизаветы II.