Травмированная Виктория Булитко призналась, выйдет ли на паркет "Танцев со звездами"

Украинская комедийная актриса из "Дизель Шоу" Виктория Булитко несмотря на травму ноги, выйдет на паркет "Танцев со звездами 2019". Знаменитость решила проигнорировать советы врачей и не уменьшать нагрузку на репетициях.

Как она призналась в комментарии ТСН, ее дебютный танец на шоу будет очень динамичным. Зрители смогут увидеть, как Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар делают сложные поддержки. Всех секретов постановки актриса не открыла, однако рассказала, что именно на травмированную ногу будет большая нагрузка.

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"Во время первого эфира шоу у нас будет зажигательный танец: я подпрыгиваю, кручусь постоянно на правой ноге, которая сейчас травмирована. Мне сделали фонофорез с гидрокортизоном и магнитную терапию. Хирург мне сказал, что сейчас тренировки противопоказаны, нужно больше отдыхать. А как отдыхать, если уже 25 августа эфир?" – поделилась Виктория Булитко.

Сейчас участники развлекательного шоу продолжают усиленно тренироваться до первого прямого эфира "Танцев со звездами 2019". Сама Виктория Булитко не пропускает репетиций и признается, что ей довольно страшно выходить на паркет с такой травмой.

Танец по сути у нас готов, но очень много неотработанных движений, их нужно оттачивать каждый день, забивать мышечную память. Я очень расстроена и шокирована, потому что я не могу ничего сделать. Очень страшно выступать с такой травмой в прямом эфире шоу. Но мы сможем все,

– рассказала Виктория Булитко.

Кроме этого, Виктория Булитко взялась развенчивать мифы о резком похудении участников "Танцы со звездами". Актриса отметила, что свой сбалансированный рацион она не меняла, а с начала тренировок лишилась всего лишь 1 килограмма. Сейчас звезда весит 46,5 килограмма.

О травме Виктории Булитко стало известно 21 августа. В Instagram звезда призналась, что едет на обследование к хирургу из-за боли, отека ноги. Тогда участие актрисы в "Танцах со звездами 2019" было под угрозой. Однако Виктории Булитко удалось избежать госпитализации, а впоследствии она продолжила тренировки.

Актриса будет не единственной, кто будет покорять паркет с травмой. Певица TAYANNA повредила спину во время репетиции и, несмотря на советы врачей, появится в дебютном выпуске нового сезона "Танцев со звездами". Врачи подозревают, что у артистки вывих ребра и межреберная невралгия, однако точный диагноз смогут озвучить только после рентгена.