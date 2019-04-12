Тренд 2019: образ королевы Летиции в нюдовых цветах – фото

Испанская королева Летиция поражает поклонников каждым своим выходом. 46-летняя супруга короля Филиппа VI всегда демонстрирует современные тренды, сочетая люксовые бренды с масс-маркетом. В четверг, 11 апреля, бывшая журналистка посетила выставку "Ангелы", организованную фондом Las Edades del Hombre в Лерми.

Бежевый цвет является всегда актуальным, а в этом сезоне можно смело одеваться полностью в нюдовые наряды. А если совместить разные фактуры и оттенки – образ выйдет совсем не скучным.

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Для выхода королева Летиция сделала светлый акцент на пальто и белоснежной рубашке, которую дополнила брюками на высокой посадке бежевого цвета и кожаными туфлями на устойчивых каблуках от Hugo Boss.

В Лерме спанская королева тепло общалась с поклонниками и делала "селфи" с ними.



​Королева Летиция / Getty Images



​Королева Летиция / Getty Images



​Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images