Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили совместный выход после ослабления карантина. Королевская чета посетила больницу в Кингс-Линне. Во время этого мероприятия герцогиня продемонстрировала изысканный сдержанный образ.

Герцоги Кембриджские из-за пандемии коронавируса редко появляются на публике, поэтому теперь к их выходам приковано еще больше внимания, чем раньше. На официальной странице в инстаграме они обнародовали фото, которые были сделаны во время визита в больницу королевы Елизаветы II в Кингс-Линне.

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Супруги посетили медицинское учреждение по случаю 72-летия Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). В инстаграм-сообщении отметили, что пара побывала в больнице, чтобы поблагодарить персонал за их усилия по оказанию медицинской помощи своей общине.

Неважно, являетесь ли вы уже работающими сотрудниками, бывшими сотрудниками, которые вышли на пенсию, волонтерами или ключевыми сотрудниками – мы благодарим вас за стойкость, настойчивость и надежду, что вы продемонстрировали для нашей страны,

– говорится в публикации.

Образ Кейт Миддлтон

Для такой встречи Кейт Миддлтон выбрала стильный и одновременно сдержанный наряд. Она изображена на фотографиях в синем шелковом платье от Beulah London. Особого шарма такому аутфиту добавили детали: белый воротничок, манжеты, мелкий принт. Герцогиня дополнила свой look изысканными серьгами от Patrick Mavros. Волосы она собрала в высоких хвост, что придало образу строгости. На лице сделала привычный для себя макияж с акцентом на черные стрелки на веках. Во время светских выходов Кейт любит подчеркивать глаза.

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Герцоги Кембриджские, как всегда, были приветливыми и любезными с персоналом больницы. Они с удовольствием пили чай с бутербродами и активно общались.