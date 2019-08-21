Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне

Благодаря индустрии моды, мировые дизайнеры показывают коллекции за несколько месяцев до того, как они станут трендовыми. Новый сезон будет элегантным и интересным. Мы внимательно следили за показами осень-зима 2019-2020 весной, поэтому теперь знаем, что вы будете носить этой осенью.

Важно знать в какой цвет окрашивать свои образы этой осенью. Институт цвета Pantone составил список актуальной палитры цветов, которая будет присутствовать в гардеробе осень-зима 2019-2020.

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Шоколадный, насыщенный изумрудный и бургунди – это классические оттенки осени, которые всегда присутствуют в нашем гардеробе. Палитру цветов пополнили 4 оттенка оранджевого: персиковый, желто-багровый, сладкий миндаль и ярко-оранжевый.



Цвета осени 2019

Цвета, которые вас точно не оставят в стороне и будут привлекать внимание – насыщенный красный и розовый. Два оттенка синего: голубой и галактический синий, и, конечно, пастельный, беспроигрышный, кремовый оттенок, который подходит почти всем. Создавать total look сейчас очень актуально лишь в одном пастельном оттенке.

Красно-черная клетка

Клетка в одежде не покидает воображение дизайнеров уже давно, и неудивительно, ведь этот принт совершенствует наш образ, придает ему выразительности и насыщенности. Осенью в фокус попадает красно-черная клеточка. Ее называют клеткой-буффало или принтом лесоруба.



Тренд осени 2019-клетка

Большая клетка является повседневным стилем, даже неформальным, поэтому идеально подойдет к светлым и черным джинсам. В таком сочетании образ будет смотреться стильно и женственно. Помните, что клетка – это не только строгость, но и романтика.



Клетка – тренд осени

Идеально будет смотреться платье в клетку оттенка красного вина или спелой вишни. Также к главной клетке-буффало присоединяется обычная клетка, которая до сих пор остается трендовой.



Клетка не выходит из моды

Семидесятые

Мода на прошлое не исчезает никогда. Весь спектр одежды циклически повторяется, каждый раз представая перед нами в новом исполнении с добавлением характерной изюминки, которая присуща сегодняшней стилистике. Новый сезон пополнится принтом аргайл – узор из ромбов.



Трендовый принт осени 2019 – аргайл

Осенью из 70-х годов мы можем почерпнуть буржуазность, которую представили Celine, или же идеальные наряды из диско. Относительно прогулок по осенним паркам, выбирайте лук, который одарит вас спокойствием и уютом.



Тренд осени – наряды из серии диско

Цвет лайма

Неоновый цвет ворвался на модные подиумы еще год назад и до сих пор не перестает выходить из моды. Осенью особенно будет много цвета лайма. Это могут быть гольфы, свитера, брючные костюмы, платья и даже пальто.



Тренд осени 2019 – цвет лайма

Модный цвет предлагают одевать Balenciaga, Nina Ricci и Issey Miyake. Цвет лайма прекрасно подойдет к насыщенно синим, черным цветам.

Черная кожа

Кожа станет замечательным элементом проявления бунтарских всплесков для тех, кто любит выделяться из массы. Любители стиля гранж могут смело присматриваться в магазинах к кожаным плащам, жакетам, брюкам и платьям.



Черная кожа – беспроигрышный вариант

Широкие плечи

Силуэт перевернутого треугольника, пожалуй, сможет примерить не каждый , ведь это достаточно смелый тренд. Новая мода на широкие плечи напоминает нам мамины пиджаки, которые выглядели в наших глазах несколько коряво.



Широкие плечи – тренд осени

Однако, мода не стоит на месте, и как мы знаем, она всегда циклична, поэтому теперь настало наше время примерить жакет с маминого плеча. На худеньких девушках он будет выглядеть довольно привлекательно и стильно.



Жакет с широкими плечами – тренд осени

Бежевый total look

Прежде всего, любой total look – это красиво, а когда он нюдового оттенка – это вдвое красивее. Когда за окном зелень скрывается за багровыми и оранжевыми оттенками, душа заворачивает в крафтовую бумагу летние воспоминания – ничего лучше и не придумаешь, кроме кремового тренча, пастельного брючного костюма или куртки цвета верблюжьего меха.



Бежевый total look – мастхэв этой осени

Кстати, total look может состоять также из всех оттенков коричневого. Монохромные образы сейчас на пике своей популярности, поэтому выбирайте то, что вам близко к душе.



Коричневый total look придаст вам изысканности

Черное и белое

Классическое сочетание белого и черного никогда не выйдет из моды. Поэтому обратите внимание на минималистичные вещи. Идеально сочетаются белые рубашки с объемными рукавами и черные классические брюки.



Сочетайте черное и белое

Продолжается мода на ренессансные объемные белоснежные рубашки, рукава-буффало и оборки. Их можно дополнить черными корсетами, интересными поясами и басками.



Объемные рубашки придадут вам изысканности и элегантности

Анималистический принт

Мастхэв осени – принт зебры. Вместо привычных нам змеиных и леопардовых принтов, на замену пришли анималистические полоски зебры. Принт будет уместен на юбках, брюках, обуви, головном уборе и даже пальто.



Принт зебры пополнит наш гардероб этой осенью

Объемные винтажные тренчи

Тренчи не имеют срока годности, их востребованность не угасает, а наоборот, каждый раз только растет. Теперь тренчи заняли топовую позицию осенних витрин в магазинах, поэтому можно обойтись не только классическим оттенком, а любой палитрой, которая вам лежит к сердцу.



Тренч осенью может быть даже яркого цвета

Чтобы выделиться из толпы своим модным луком, осень предлагает встречать ее в винтажных объемных тренчах с интересными деталями, сконструированными дополнительными карманами, с туго затянутым поясом на талии. Вариантов множество, важно лишь выбрать тот, в котором вам будет комфортно.



Винтажные тренчи всегда выглядят оригинально