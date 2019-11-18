Три лучших фото 2019 года с Меган Маркл и принцем Гарри: мнение фотографа

Герцоги Сассекские в этом году отличились большим количеством новостей о себе – они проводили официальные туры, боролись со сплетнями в прессе и стали родителями. Все эти моменты фиксировал королевский фотограф Самир Хусейн, который выбрал 3 лучшие фотографии из всех фотоотчетов.

Три лучших фотографии Меган Маркл и принца Гарри

Перечень лучших открыла первая фотография, которая была сделана 24 февраля во время королевского тура Меган и Гарри по Марокко. Тогда же герцогиня Сассекская была беременна первенцем и все свое время проводила с мужем. Во время встречи герцогов с учениками и учителями местной школы Меган нежно прижалась к груди принца Гарри, наслаждаясь действом.

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Здесь я запомнил их в Атласских горах – они наблюдают, как местные школьники играют в футбол. Беременная Меган инстинктивно тянется к Гарри и кладет голову ему на плечо, а он, заметив это, улыбается. Фото было сделано всего за несколько месяцев до рождения Арчи и демонстрирует абсолютную идиллию между ними,

– комментирует фото Хусейн.



Меган Маркл и принц Гарри в Марокко / Getty Images

Второе фото было сделано 8 июня 2019 года на ежегодном военном параде в честь официального дня рождения Елизаветы II. На нем супруги едут в автомобиле и радостно приветствует поклонников впервые после родов, произошедших в мае.

Я сфотографировал Меган и Гарри на параде вскоре после рождения Арчи. Публика была рада видеть пару, а они оба выглядели очень гордыми и довольными. Этот снимок удачный, потому что и Меган, и Гарри оба смотрят в моем направлении, а герцогиня даже машет рукой,

– добавил Самир.



Принц Гарри и Меган Маркл на праздновании дня рождения Елизаветы II / Getty Images

Третье фото показывает, как Меган Маркл 23 сентября танцует вместе с жительницей города Ньянга во время недавнего тура герцогов Сассекских по Южной Африке.

Это очень необычная фотография для представителей королевской семьи, так как на ней Меган дает волю эмоциям, пускается в пляс и полностью наслаждается моментом,

– подытожил королевский фотограф.



Радостная Меган Маркл в Африке /​ Getty Images