Три лучших фото 2019 года с Меган Маркл и принцем Гарри: мнение фотографа

24 Читати новину українською
Принц Гарри и Меган Маркл на праздновании дня рождения Елизаветы II / Getty Images

Герцоги Сассекские в этом году отличились большим количеством новостей о себе – они проводили официальные туры, боролись со сплетнями в прессе и стали родителями. Все эти моменты фиксировал королевский фотограф Самир Хусейн, который выбрал 3 лучшие фотографии из всех фотоотчетов.

Три лучших фотографии Меган Маркл и принца Гарри

Перечень лучших открыла первая фотография, которая была сделана 24 февраля во время королевского тура Меган и Гарри по Марокко. Тогда же герцогиня Сассекская была беременна первенцем и все свое время проводила с мужем. Во время встречи герцогов с учениками и учителями местной школы Меган нежно прижалась к груди принца Гарри, наслаждаясь действом.

Читайте также: В США начались продажи книги о закулисье президентства Барака Обамы: первые кадры

Здесь я запомнил их в Атласских горах – они наблюдают, как местные школьники играют в футбол. Беременная Меган инстинктивно тянется к Гарри и кладет голову ему на плечо, а он, заметив это, улыбается. Фото было сделано всего за несколько месяцев до рождения Арчи и демонстрирует абсолютную идиллию между ними,
– комментирует фото Хусейн.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри в Марокко / Getty Images

Второе фото было сделано 8 июня 2019 года на ежегодном военном параде в честь официального дня рождения Елизаветы II. На нем супруги едут в автомобиле и радостно приветствует поклонников впервые после родов, произошедших в мае.

Я сфотографировал Меган и Гарри на параде вскоре после рождения Арчи. Публика была рада видеть пару, а они оба выглядели очень гордыми и довольными. Этот снимок удачный, потому что и Меган, и Гарри оба смотрят в моем направлении, а герцогиня даже машет рукой,
– добавил Самир.

Меган Маркл і принц Гаррі
Принц Гарри и Меган Маркл на праздновании дня рождения Елизаветы II / Getty Images

Третье фото показывает, как Меган Маркл 23 сентября танцует вместе с жительницей города Ньянга во время недавнего тура герцогов Сассекских по Южной Африке.

Это очень необычная фотография для представителей королевской семьи, так как на ней Меган дает волю эмоциям, пускается в пляс и полностью наслаждается моментом,
– подытожил королевский фотограф.

Меган Маркл
Радостная Меган Маркл в Африке /​ Getty Images

Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклее
сегодня
1191
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пуховик – как носить главный тренд зимы: обзор люксовых брендов и масс-маркета
сегодня 11:21 Пуховик – как носить главный тренд зимы: обзор люксовых брендов и масс-маркета
Анастасія Манюхіна 164
Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
17 ноября 17:31 Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
Юлія Михайлова 1111
Рэйчел Мак-Адамс – 41! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 11:01 Рэйчел Мак-Адамс – 41! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 1117
Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
16 ноября 17:08 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 12455
Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
15 ноября 20:20 Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
Юлія Михайлова 796
Новости
Больше новостей
Залиште відгук