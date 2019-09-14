Трио красавиц: Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей представили совместный клип – видео

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Майли Сайрус, Лана Дель Рей и Ариана Гранде,
Майли Сайрус, Лана Дель Рей и Ариана Гранде, / Instagram / @lanadelrey

Три популярные певицы Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей впервые представили совместный видеоклип на песню-саундтрек Dont Call Me Angel к будущей премьере боевика "Ангелы Чарли". Каждая из поп-звезд спела именно в своем стиле, поэтому композиция стала настоящим хитом.

Так, только за один день после премьеры на YouTube-канале видео собрало более 26 миллионов просмотров. Поклонники в комментариях даже начали спорить, часть которой из их кумиров звучит лучше.

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Певицы появились в образах главных героинь ленты. Несмотря на то, что поп-звезды поют в разных стилях, им удалось сохранить свои образы и удачно совместить голоса в одной песне.

Ариана Гранде была в соблазнительном и гламурном стиле, зато Майли Сайрус продемонстрировала сильный характер на боксерском ринге. Лана Дель Рей спела свои слова в традиционном меланхолическом стиле. Интересно то, что пользователи в сети назвали часть Ланы отдельной композицией.

Клип Майли Сайрус, Ланы Дель Рей и Арианы Гранде на песню Dont Call Me Angel: смотрите видео

В конце видео выходит американская актриса и режиссер Элизабет Бэнкс, которая работала в новых "Ангелах Чарли". Напомним, что главные роли в ленте сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинская.

Ангелы Чарли: смотрите трейлер на украинском

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Майли Сайрус Ариана Гранде Голливуд Музыка
Источник: LifeStyle 24
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