Тристан Томпсон не чувствует себя виноватым, изменяя Хлои, – Ким Кардашян

34-летняя звезда реалити-шоу Хлои Кардашян пережила не самые легкие времена в течение последнего года. Во время своей беременности в апреле она узнала об изменах своего парня и отца их первого общего ребенка, рэпера Тристана Томпсона. Впоследствии светская львица простила изменщика, однако на этом подозрения в неверности не исчезли.

Ким Кардашян заявила, что Тристан извиняется перед ее сестрой только потому, что боится выглядеть по-дурацки, а также потому, что плохая реклама повлияет на его публичную работу. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Ким вспомнила о разговоре матери Крис Дженнер с Тристаном после которого рэпер разозлился.

Моя мама сказала: "Ты (Тристан, – 24 канал) можешь принять решение. Если ты хочешь жить этой жизнью, встречаясь с этими проститутками из Instagram и делая все, что хочешь, – живи этой жизнью",

– рассказала Ким.

Разговор Ким Кардашян и Крис Дженнер о Тристане: смотрите видео

Напомним, что в апреле Хлои Кардашян узнала об изменах Тристана Томпсона из фотографий папарацци в СМИ. Тогда она находилась на 9 месяце беременности и из-за ужасных новостей у нее начались преждевременные роды.

Впоследствии стало известно, что в момент рождения девочки по имени Тру с Хлои находился и ее бойфренд-изменщик. Женщина решила не разрывать отношения с партнером ради их первенца и через некоторое время снова стала с ним появляться на публике, из-за чего, по сообщениям инсайдеров, очень переживала.