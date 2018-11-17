Тристан Томпсон не чувствует себя виноватым, изменяя Хлои, – Ким Кардашян

76 Читати новину українською
Тристан Томпсон и Хлои Кардашян
Тристан Томпсон и Хлои Кардашян / www.instagram.com/khloekardashian

34-летняя звезда реалити-шоу Хлои Кардашян пережила не самые легкие времена в течение последнего года. Во время своей беременности в апреле она узнала об изменах своего парня и отца их первого общего ребенка, рэпера Тристана Томпсона. Впоследствии светская львица простила изменщика, однако на этом подозрения в неверности не исчезли.

Ким Кардашян заявила, что Тристан извиняется перед ее сестрой только потому, что боится выглядеть по-дурацки, а также потому, что плохая реклама повлияет на его публичную работу. Об этом пишет издание Daily Mail.

Читайте также: Появилось видео, на котором жених беременной Хлои Кардашян целуется с другими женщинами

Ким вспомнила о разговоре матери Крис Дженнер с Тристаном после которого рэпер разозлился.

Моя мама сказала: "Ты (Тристан, – 24 канал) можешь принять решение. Если ты хочешь жить этой жизнью, встречаясь с этими проститутками из Instagram и делая все, что хочешь, – живи этой жизнью",
– рассказала Ким.

Разговор Ким Кардашян и Крис Дженнер о Тристане: смотрите видео

 

Напомним, что в апреле Хлои Кардашян узнала об изменах Тристана Томпсона из фотографий папарацци в СМИ. Тогда она находилась на 9 месяце беременности и из-за ужасных новостей у нее начались преждевременные роды.

Впоследствии стало известно, что в момент рождения девочки по имени Тру с Хлои находился и ее бойфренд-изменщик. Женщина решила не разрывать отношения с партнером ради их первенца и через некоторое время снова стала с ним появляться на публике, из-за чего, по сообщениям инсайдеров, очень переживала.

Теги: LifeStyle Хлои Кардашян Ким Кардашян Звездные романы
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 09:08 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
1288
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
780
Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
16 ноября 11:00 Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
90
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
15 ноября 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 1273
В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
15 ноября 11:54 В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
540
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
14 ноября 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
634
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук