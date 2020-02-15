TVORCHI зажигали электронным хитом во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020: видео

Музыканты из Тернополя TVORCHI, которые обрели популярность благодаря авторским песням, которые они публиковали в ютубе, выступили во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 под номером 8.

TVORCHI – це ті виконавці, які створюють якісну музику. Авторський хіт Believe увійшов в топ-10 у чартах Google Play в Україні. Сьогодні, 15 лютого, вони вражали своїм виступом у другому півфіналі Нацвідбору.

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Дует TVORCHI увірвався в український шоу-бізнес та вже має свою армію прихильників. Хлопці підкорюють концертні майданчики всієї країни, а також сцену наймасштабнішого пісенного конкурсу.

Як сказав Сергій Притула перед початком виступу: "Два фармацевти з Тернополя, які записують свої хіти на телефон, а не в студіях."

Кліп Believe ми зняли за 100 доларів в закинутій будівлі і за декілька днів він набрав декілька тисяч переглядів,

– розповідає Андрій.

Хлопці запалювали сцену електронним треком Bonfire. Яскрава графіка та костюми гармонійно поєднувалися з їхнім виступом, який викликав бурхливі оплески глядачів.

Після виступу судді залишили свої коментарі.

В цьому номері точно є відчуття свідості та сьогоднішнього дня. Це, напевно, одна із наймолодіжніших пісень цьогорічного Нацвідбору. Якщо пройдете в фінал, раджу вам більше продумати цей номер, а пісня крута,

– сказав Віталій Дроздов.

Тіна Кароль висловила своє захоплення щодо останнього виступу другого півфіналу.

Вони дуже творчі. Дуже крутий саунд та дуже крута пісня. Це дуже неочікувано. Я пишаюсь, що в Україні пишуть такі твори,

– прокоментувала артистка.

Андрію Данилку також композиція хлопців сподобалася, а також він відзначив атмосферу, яка була під час виступу.

Трек працює, хлопці стараються. І це працює, публіці це подобається. Я теж вважаю, що це один із найвдаліших треків, який є у відборі цього року,

– зазначив Андрій.

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Що відомо про дует TVORCHI?TVORCHI – дует українця Андрія та вихідця з Нігерії Джеффрі, музикантів з Тернополя, які створюють якісну музику. Цей електронний колектив був створений у 2018 році зовсім випадково. Андрій на вулиці вирішив поспілкуватися з носією англійської Джеффрі, щоб перевірити свій рівень мови. Згодом їхнє знайомство переросло у цікаву творчу колаборацію. Андрій виконує роль аранжувальника та саунд-продюсера, а Джеффрі став автором пісень і вокалістом.