Творожное суфле с ягодами: рецепт идеального завтрака
Если у вас есть немного больше времени для приготовления вкусного завтрака к столу, то этот рецепт вам обязательно пригодится. Вечером приобретите все необходимые ингредиенты и порадуйте утром своих родных нежным десертом.
Предлагаем вам сохранить в собственную копилку еще один рецепт, который вы непременно приготовите к праздничному столу.
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Ингредиенты:
Творог – 1 кг;
Крупа манная – 3 ст.л;
Яйца – 6 шт;
Сахар – 6 ст.л;
Ванильный сахар;
Ягоды – по вкусу, или свежезамороженные – 200-300 г;
Соль – по вкусу.
Рецепт приготовления:
1. Сначала творог перетрите через мелкое сито – это придаст шелковистую структуру блюда.
2. Белки отделите от желтков, взбейте их вместе с сахаром, ванильным сахаром и манной крупой.
3. Добавьте творог и тщательно взбивайте смесь несколько минут.
4. Позже переходим к белкам. Взбейте их в мягкую пенку и добавьте щепотку соли. Аккуратно лопаткой введите белки в творожную смесь.
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5. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом. Выложите на дно суфле и выложите сверху слой ягод, затем снова суфле.
6. Поставьте форму в разогретую духовку на 180 градусов и выпекайте 30-40 минут. Чтобы понять, готов ли ваш десерт, середина вашего суфле должна немного дрожать, а потом со временем она уплотнится.
Приятного аппетита!