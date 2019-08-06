Творожное суфле с ягодами: рецепт идеального завтрака

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Творожное суфле с ягодами: рецепт идеального завтрака
Творожное суфле с ягодами: рецепт идеального завтрака / cooktips.com.ua

Если у вас есть немного больше времени для приготовления вкусного завтрака к столу, то этот рецепт вам обязательно пригодится. Вечером приобретите все необходимые ингредиенты и порадуйте утром своих родных нежным десертом.

Предлагаем вам сохранить в собственную копилку еще один рецепт, который вы непременно приготовите к праздничному столу.

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Ингредиенты:

Творог – 1 кг;

Крупа манная – 3 ст.л;

Яйца – 6 шт;

Сахар – 6 ст.л;

Ванильный сахар;

Ягоды – по вкусу, или свежезамороженные – 200-300 г;

Соль – по вкусу.

Рецепт приготовления:

1. Сначала творог перетрите через мелкое сито – это придаст шелковистую структуру блюда.

2. Белки отделите от желтков, взбейте их вместе с сахаром, ванильным сахаром и манной крупой.

3. Добавьте творог и тщательно взбивайте смесь несколько минут.

4. Позже переходим к белкам. Взбейте их в мягкую пенку и добавьте щепотку соли. Аккуратно лопаткой введите белки в творожную смесь.

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5. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом. Выложите на дно суфле и выложите сверху слой ягод, затем снова суфле.

6. Поставьте форму в разогретую духовку на 180 градусов и выпекайте 30-40 минут. Чтобы понять, готов ли ваш десерт, середина вашего суфле должна немного дрожать, а потом со временем она уплотнится.

Приятного аппетита!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: LifeStyle 24
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