У Маколея Калкина будет роман с 71-летней женщиной в "Американской истории ужасов"

Авторы рейтингового сериала "Американская история ужасов" уже приступили к созданию сценария 10 сезона. В сеть попали несколько деталей фильмы, которые наделали шума. В частности, в сериале появится актер Маколей Калкин, у которого будет роман с 71-летней Кэти Бейтс.

Об этом рассказал один из авторов "Американской истории ужасов" Райан Мерфи, передает People. По его словам, из-за пандемии коронавируса съемки 10 сезона могут начаться с опозданием. Сейчас создатели сериала работают над сценарием и ведут переговоры с актерами.

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Что такое "Американская история ужасов"?Популярный сериал, созданный Райаном Мерфи и Брэдом Фолчеком. По их замыслу, каждый сезон имеет свой особый сюжет и персонажей, которые не повторяются. "Американская история ужасов" имеет как вымышленные сюжеты, так и заимствованные из реальных событий. Впервые он вышел на телеэкраны в октябре 2011 года.

Известно, что на участие в съемках уже согласился 39-летний Маколей Калкин, наиболее известный по фильмам "Один дома". В 10 сезоне сериала ему достанется достаточно пикантная роль.

"Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм "Один дома" и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону – о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он ответил: "Похоже, это та роль, для которой я был рожден", – поделился Райан Мерфи.



Маколей Калкин получил роль в сериале "Американская история ужасов" / NYP

Для Маколея Калкина участие в 10 сезоне "Американской истории ужасов" станет дебютной. А вот 71-летняя Кэти Бейтс уже известная актриса сериала.

Сейчас тему следующего сезона еще не объявили. Однако известен актерский состав новой "Американской истории ужасов": там зрители увидят Сару Полсон, Эвана Питерса, Билли Лурда, Лесли Гроссман, Финна Виттрока, Лили Рэйб, Адину Портер. Съемки начнутся после завершения карантина.

Мы ждем завершения пандемии. Я рад, что Маколей Калкин согласился присоединиться к проекту, потому что хочу наладить сотрудничество с ним,

– добавил Райан Мерфи.

Кроме этого, в сети автор сериала анонсировал новый сезон "Американской истории ужасов". Сценарист и режиссер опубликовал жуткий постер, который вызвал восторг у поклонников киноленты.