У меня совсем нет груди, – самая богатая модель мира Кендалл Дженнер заговорила о комплексах

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Несмотря на свой юный возраст, 23-летняя Кендалл Дженнер смогла достичь значительных высот в области fashion. Звезда представляет одно из лучших модельных агентств мира, дефилирует по подиуму Victoria's Secret с известными крыльями, а также сотрудничает со многими люксовыми брендами. Однако, несмотря на это, у Кендалл есть немало комплексов, о которых она недавно призналась в новом интервью.

По версии Forbes Кендалл Дженнер является одной из самых богатых моделей мира. Стоит отметить, что в топ-10 она заняла первую строчку, ведь на 2018 год модели удалось заработать более 22 миллионов долларов. Однако, как сообщает издание The Telegraph, в новом интервью звезда призналась, что у нее, как у обычных людей, также есть комплексы.

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Позже Кендалл Дженнер добавила, что один из них появился у нее еще в подростковом возрасте. И все из-за ее сестер Кайли Дженнер и Ким Кардашян.

Мои сестры гораздо более сексуальны, чем я. У них есть грудь. А у меня совсем нет груди. Я была худенькой маленькой сестренкой, и я всегда думала, ну почему же я не такая же сексуальная, как они? Я чувствовала себя некомфортно в своем собственном теле. И из-за этого у меня появились комплексы,
– призналась Кендалл Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

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Теги: Мода Новости LifeStyle LifeStyle Victoria's Secret Кендалл Дженнер
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