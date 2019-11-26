У победителей так быть не должно! – Влад Яма рассказал о финале "Танцев со звездами 2019"

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами 2019" Влад Яма прокомментировал последний эфир проекта. По его словам, несколько выпусков перед финалом Ксения Мишина и Евгений Кот показывали не самый лучший результат, что не подходит победителям.

Как Влад Яма рассказал "Фактам", в общем новый сезон шоу был сильнее по сравнению с предыдущими. Каждую неделю участники "Танцев со звездами 2019" поражали яркими и откровенными постановками, которые неоднократно удивляли опытного хореографа. Не обошел судья вопросы и о грандиозном финале, который состоялся 24 ноября.

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По словам Влада Ямы, он прогнозировал, что победу одержит Ксения Мишина и Евгений Кот. Однако убежден, что Аня Ризатдинова и Александр Прохоров больше заслуживали кубок.

"Рассчитывал, что все сложится именно так. Это были внутренние ожидания того, что за Ксению зрители будут голосовать лучше, чем за Аню. Хотя по танцу, конечно, Аня с Сашей заслуживали этот кубок чуть больше. В какой-то степени на победу Ксении и Жени повлияли, конечно, поклонницы Кота. Но, думаю, в большей степени все же прекрасные актерские данные Ксении Мишиной. И, конечно, ее жизненная история", – рассказал Влад Яма.

Кроме этого, судья шоу заявил, что Ксения Мишина и Евгений Кот показывали далеко не лучшие результаты под конец проекта. Однако одной техники для победы недостаточно, поэтому актерское мастерство Мишиной стало ее козырем в борьбе за кубок.

"Ее пара очень хорошо стартовала. Первые 4-5 эфиров я был абсолютно уверен в их победе и всем сердцем этого желал. Но каждый раз Катя Кухар успокаивала мои порывы, говоря, что не все так хорошо и идеально. Как оказалось в результате, она была права. К середине проекта Ксения и Женя перестали удивлять меня настолько сильно, как сначала. По моему мнению, последние 3-4 эфира они выступали все хуже и хуже. У победителей так быть не должно!"– отметил Влад Яма.

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А вот Виктория Булитко стала настоящей народной любимицей этого сезона, убежден хореограф. Она с легкостью превзошла результаты своих соперников и ни разу не попадала в номинацию, не смотря на низкие оценки от судей. Однако Влад Яма не скрывает, что не видел Викторию Булитко в финале шоу.

"Если говорить о тройке финалистов, то потенциально там могло быть MARUV или Люда Барбир. Вместо Вики Булитко. Но, так или иначе, финал все равно должен был стать женским", – добавил он.