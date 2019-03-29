"У тебя ничего не получится": Цибульская впервые рассказала о сложных отношениях и феминизме

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Цибульская впервые рассказала о сложных отношениях и феминизме
Цибульская впервые рассказала о сложных отношениях и феминизме / Фото из личного архива певицы

В откровенном интервью певица впервые рассказала о бывшем, который не верил в ее успех и бизнес-партнерах, которые не спешат воспринимать женщин в бизнесе серьезно.

Певица Оля Цибульская давно счастлива в браке, и крайне редко вспоминает о предыдущих отношениях. Впрочем, когда у артистки спросили о феминизме, Цибульская не скрывала – такой себя не считает, но не понаслышке знает о чем идет речь.

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Ты приходишь на важные деловые разговоры, на подписание документов, а у тебя спрашивают: "А где ваш партнер? Кто вас представляет?". Признаешься, что представляешь себя сама и в ответ слышишь: "Вы? Девушка?". Не сразу женщину воспринимают как бизнесмена, как человека, который в чем-то разбирается,
– призналась певица.

Позже Цибульская разоткровенничалась и добавила, что много лет назад разошлась с бывшим бойфрендом по аналогичной причине. Сейчас одна из самых популярных певиц страны вспоминает об этом с улыбкой.

Співачка Оля Цибульська впевнена, що немає жодної різниці між гендером
Певица Оля Цибульская уверена, что нет никакой разницы между гендером

Я тогда выплакала море слез. Он мне говорил, что у меня ничего не получится. Это был период жизни, когда я шла к своим мечтам – отправляла анкеты, записи на кассетах, мне начинали звонить. Он мог бросать мобильный и говорить: "Да что ты себе вообразила? Это ты хочешь? Ты – на сцену?",
– поделилась с поклонниками Оля Цибульская.

Смотрите полное интервью Оли Цибульской:

 

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Теги: LifeStyle Музыка Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
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