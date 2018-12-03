У убитого рэпера XXXTentacion родился сын

Бывшая девушка американского рэпера XXXTentacion, который был застрелен 18 июня этого года, Дженезис Санчес родила сына от него 27 января.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Дженезис, которая родила мальчика через 7 месяцев после смерти певца, назвала мальчика Гекюм (Gekyume). Отмечается, что это имя придумал сам XXXTentacion. Слово "гекюм" означает "другой уровень сознания" или новая "вселенная мысли".

Ранее о беременности возлюбленной рэпера сообщила его мать Клеопатра Бернард на своей странице в Instagram. Женщина написала под снимком с УЗИ, что будущий ребенок станет последним подарком ее сына.

XXXTentacion и Дженезис Санчес: смотрите фото

К слову, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленники выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.

Кто такой XXXTentacion?Американский рэпер (настоящее имя – Джасей Дуэйн Онфрой) имел проблемы с законом из-за обвинения в насилии. В отношении него длился суд из-за избиения беременной женщины. Также его заявления в прессе отмечались особенно кровавыми рассказами.



XXXTentacion записал два полноформатных альбома.