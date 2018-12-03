У убитого рэпера XXXTentacion родился сын

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XXXTentacion
XXXTentacion / www.crimea.kp.ru

Бывшая девушка американского рэпера XXXTentacion, который был застрелен 18 июня этого года, Дженезис Санчес родила сына от него 27 января.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Дженезис, которая родила мальчика через 7 месяцев после смерти певца, назвала мальчика Гекюм (Gekyume). Отмечается, что это имя придумал сам XXXTentacion. Слово "гекюм" означает "другой уровень сознания" или новая "вселенная мысли".

Ранее о беременности возлюбленной рэпера сообщила его мать Клеопатра Бернард на своей странице в Instagram. Женщина написала под снимком с УЗИ, что будущий ребенок станет последним подарком ее сына.

XXXTentacion и Дженезис Санчес: смотрите фото

К слову, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленники выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.

Кто такой XXXTentacion?Американский рэпер (настоящее имя – Джасей Дуэйн Онфрой) имел проблемы с законом из-за обвинения в насилии. В отношении него длился суд из-за избиения беременной женщины. Также его заявления в прессе отмечались особенно кровавыми рассказами.

XXXTentacion записал два полноформатных альбома.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: Lifestyle
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