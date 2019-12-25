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Убейте их добротой: неоднозначное рождественское поздравление от Кевина Спейси

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Кевин Спейси / Instagram / @kevinspacey

60-летний американский актер театра и кино опубликовал видео, на котором предстал в образе своего известного экранного персонажа телесериала "Карточный дом" Фрэнка Андервуда. В коротком ролике Кевин Спейси мотивировал своих сторонников преодолевать любую ложь только добротой и отметил, что 2019 год выдался для него неплохим.

Актерская карьера обладателя двух премий Оскар за лучшую мужскую роль потерпела крах после признаний нескольких жертв в сексуальном домогательстве. Громкие скандальные дела завершились в пользу Кевина Спейси, а звезда признал свою вину, публично извинился и даже отправился на лечение в специализированную клинику, чтобы избавиться от сексуальной зависимости.

Эти дела оставили темное пятно на его репутации, а раскаяние не спасло имидж. Его персонаж политик Фрэнк Андервуд из сериала "Карточный дом" погиб при невыясненных обстоятельствах, ведь создатели телесерилах отказались от сотрудничества с актером и даже вырезали эпизоды с ним из последнего сезона.

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Так в приветственном рождественском ролике актер предстал в образе своего экранного героя Фрэнка Андервуда, сидя напротив камина. Кевин Спейси подчеркнул, что этот год стал для него хорошим, ведь он смог подлечиться и внести коррективы в свои жизненные ценности.

В следующий раз, как кто-то сделает что-то неприятное вам, вы можете перейти в атаку, или придержать оружие. И сделать что-то неожиданное. Вы можете... убить их добротой,
– заверил актер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kevin Spacey (@kevinspacey)

Видео было опубликовано на официальном канале звезды в ютубе в канун Рождества, 24 декабря, и получило название "KTWK" – сокращенно от "Kill Them with Kindness" ( "Убей их своей добротой").

Кевин Спейси – KTWK: смотрите видео онлайн

Это уже второе рождественское видео, выпущенное Спейси после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. В прошлом видео под названием "Let Me be Frank" ("Позвольте мне побыть Фрэнком/искренним" – игра слов) актер выпустил после начала судебного процесса над ним. Он также говорил в ролике от имени Фрэнка Андервуда, но многие сочли, что так актер прокомментировал предъявленные ему обвинения.

Смотрите видео с Кевином Спейси онлайн:

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кино Кевин Спейси Новости LifeStyle
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