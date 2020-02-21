Убили рэпера Pop Smoke: новые подробности

19 февраля из жизни ушел известный американский рэпер Pop Smoke. Звезду убили в собственном имении при попытке ограбления. Парню было 20 лет. Родственники погибшего сообщили новые подробности о его смерти.

Утром 19 февраля на дом исполнителя на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе было совершено вооруженное нападение с целью ограбления. Вследствие этого Pop Smoke получил несколько выстрелов, которые были несовместимы с жизнью. Родственники рэпера сообщили изданию TMZ новые подробности убийства.

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По словам родных артиста, они и не подозревали, что у него были враги в Лос-Анджелесе. Pop Smoke проживал в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелес прилетел для работы. Там он работал над продвижением нового альбома.

Члены семьи исполнителя лично спрашивали его друзей и свидетелей преступления, которые находились в доме до того, как произошла эта трагедия. Делали это для того, чтобы собрать доказательства, и заявили, что не остановятся, пока не получат ответы на все вопросы, и виновные будут наказаны.