Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году

Темы экологии и гуманности в модном выборе с каждым годом становятся все более актуальными. Звезды с мировыми именами отказываются от натуральной кожи и меха, а модные бренды уменьшают или же вовсе отменяют использование этих материалов на своих производствах. В 2018 году список эко-брендов пополнился знаменитыми марками.

Об экологическом сознании и доброте сердца владельцев известных на весь мир брендов говорит их категорическая позиция -отказаться от натурального меха и кожи. Одной из первых знаменитых дизайнеров в борьбе за жизнь животных стала Стелла Маккартни. Она часто использовала овечью шерсть на своем производстве.

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Однако после просмотра видеоролика, в котором демонстрировалось жестокое обращение с овцами при стрижке, Стелла решила разорвать контракт с компанией. Хотя уже на тот момент это был единственный материал животного происхождения, который она использовала на своем предприятии.



Стелла Маккартни / Getty Images

После ее громкого заявления все больше брендов стали отказываться от натуральных материалов, отталкиваясь еще и от того факта, что производство меха вредно для окружающей среды. Для того, чтобы оно имело товарный (блестящий) вид, с животных часто сдирают кожу, когда они еще живы. А после того, чтобы от их тел не было слишком резкого и неприятного запаха, их обрабатывают специальными химическими средствами, которые вредят окружающей среде.

Более того, молодежь ХХІ-го века все чаще отдает предпочтение здоровому образу жизни, осознанному потреблению различных продуктов и сохранению экологии. Вероятно, именно поэтому в 2018 году самые известные модные бренды отказались от использования натуральных материалов на своих производствах.

Furla

Итальянский производитель кожаных сумок отказался от использования натурального меха в своих товарах. Представители бренда сообщили об этом в марте на их странице в Instagram.

Раньше сумки бренда Furla часто декорировали настоящим мехом, однако теперь он будет заменен на "эко". Генеральный директор итальянской марки Альберто Камерленго сказал, что современные технологии позволяют создавать качественные и красивые альтернативы без ущерба для окружающей среды.

Versace

Сразу после заявления генерального директора Furla, свою позицию о прекращении использования меха для элитной одежды высказала глава модного бутика Versace.

Донателла Версаче сказала, что больше не будет принимать участия в уничтожении животных, потому что по ее мнению, создавать моду таким способом – неправильно. Однако после заявления основатели модного бренда на официальном сайте марки еще были шубы из натурального меха, которые можно было приобрести. Предполагается, что это были остатки, которые нужно было распродать.



Показ Versace, коллекция 2019-го года / Instagram / @versace

Burberry

В мае 2018-го года о желании отказаться от натурального меха объявили представители британского бренда Burberry. Как известно, жена принца Гарри является пылкой поклонницей именно этой марки, однако она активно выступает против убийства животных и использования натурального меха. Исполнительный директор организации по защите животных Клер Басс предположила, что именно любовь Меган Маркл к британской марке дала толчок дизайнерами подумать над тем, стоит ли в дальнейшем использовать натуральный мех.

К слову, в коллекциях Burberry, которые выпустили в сентябре 2017-го и в феврале 2018-го года, материал животного происхождения не использовался вообще. На размышления относительно использования натуральной кожи дизайнерам бренда потребовалось около трех месяцев. В сентябре 2018 года генеральный директор Burberry Marco Gobbetti (Марко Гоббетти) заявил, что они полностью отказываются от меха, а неиспользованные материалы будут перерабатывать вместо того, чтобы сжигать. Он сказал, что современная роскошь содержит в себе социальную и экологическую ответственность.



Рекламная кампания Burberry на 2019 год / Instagram / @burberry



Рекламная кампания Burberry на 2019 год / Instagram / @burberry

После заявления британского бренда о прекращении использования натурального меха, лондонская неделя моды впервые за историю полностью отказалась от этого материала на своих показах, которые проходили 14-18 сентября.

Представители Британского совета моды заявили о том, что они поддерживают диалог со всеми звеньями, касающиеся этой отрасли, начиная от креативных дизайнеров, заканчивая компетентными СМИ. И своим выбором они поощрили всех причастных к fashion-индустрии делать более этичный выбор.

Chanel

Перед окончанием 2018-го года еще одна элитная компания, выпускающая роскошные наряды, присоединилась к сохранению природы. Chanel объявили о категорическом отказе от использования кожи и меха экзотических животных.



Сумка Chanel, декорирована эко-мехом / Instagram / @chanelofficial

Все изделия, для которых дизайнеры использовали необычные натуральные материалы, будут заменены на искусственные. В этот список входят змеи, крокодилы, ящерицы и скаты. Президент модного дома Chanel Бруно Павловски отметил, что их компания и до этого использовала минимум этих материалов в своих коллекциях.



Неделя моды Париж-Нью-Йорк 2018-2019 / Instagram / @chanelofficial

К слову, в Лос-Анджелесе полностью запретили продажу натурального меха в магазинах, который вступит в действие в январе 2019-го. Бутики, которые торговали такими изделиями, дадут два года на то, чтобы они распродали свой товар. К слову, в Норвегии запретили развитие ферм до 2025 года, на которых выращивали лисиц и норок для меховой промышленности.

Также полный или частичный запрет на зверофермы существует в таких странах: Великобритании, Австрии, Чехии, Германии, Нидерландах, Хорватии, Швейцарии, Сербии, Словении, Македонии, Люксембурга, Боснии, Герцеговине и Бельгии.