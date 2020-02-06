Участница группы Spice Girls Мелани Браун может потерять опеку над дочерью: подробности

Бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун рассталась со своим мужем Стивеном Белафонте еще в 2017 году. Однако в течение 9 месяцев судебной волокиты экс-супругам не удалось окончательно уладить конфликт. Сейчас мужчина хочет получить полную опеку над их общей 8-летней дочкой Мэдисон.

Как сообщает издание TMZ, продюсер Стивен Белафонте никак не может смириться с тем, что после громкого расставания с Мел Би вынужден делить с ней общую дочь Мэдисон. Через 3 года после официального развода мужчина путем судебного решения требует полную опеку над девочкой.

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Он подал в суд соответствующие документы, аргументируя свое решение тем, что на протяжении длительного времени оставался единственным опекуном ребенка. По словам Стивена Белафонте, его бывшая жена Мелани Браун совсем не занималась воспитанием Мэдисон после своего переезда в Великобританию.

В официальном заявлении продюсер заверил, что не будет становиться на пути Мел Би, если она захочет провести время с девочкой. Однако он требует, чтобы все встречи проходили в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что ранее бывший муж утверждал, что мать подвергала дочь вербальному и психологическому насилию.

Пока суд лишь рассматривает обращение Стивена получить полную юридическую и физическую опеку над 8-летней Мэдисон.

Что известно о разводе Мелани Браун и Стивена Белафонте?

Весной 2017 года экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун подала на развод с продюсером Стивеном Белафонте. 44-летняя звезда призналась во время судебных разбирательств, что ее муж был настоящим тираном, который регулярно ее избивал и угрожал. По словам Мелани, она неоднократно хотела уйти от мужа, но он угрожал ей расправой в случае развода, заставлял заниматься сексом втроем, изменял ей с няней их детей, которая от него забеременела.



Мелани Браун и Стивен Белафонте

Однако няня Лоррейн Джиллз обвинила певицу в клевете и провокации. Девушка говорит, что она действительно забеременела в 2014-м году, но отцом ребенка был не Стивен. Суд постановил после продажи общего дома в Лос-Анджелесе поделить вырученные деньги поровну. Опека над 8-летней общей дочерью Мэдисон была на обоих родителях.