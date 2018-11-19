Участница группы Spice Girls Мелани Браун рассказала о попытке самоубийства: жуткие подробности

Экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) рассказала о том, как пыталась покончить жизнь самоубийством. По ее словам, она выпила около 200 таблеток аспирина 11 декабря 2014 года.

Об этом Мелани рассказала в своей книге "Brutally Honest", пишет британское издание The Sun.

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Несмотря на популярность, певица рассказала, что чувствовала себя ужасно и одиноко.

Как только я съедала таблетку, в голове звучал вопрос: "Ты уверена?"И я брала еще и еще. 10, 50, 100, 150 и так далее. Я все еще помню тот страх, панику и абсолютную путаницу в голове. Потом все стало черным, и я упала на колени. Я чувствовала, что жизнь во мне угасает,

– призналась Мел Би.

После попытки самоубийства певица пыталась выбраться из квартиры, чтобы бежать в больницу, однако помог ей, доставив в больницу, только охранник, которому она позвонила. В это время, по словам Мелани, ее муж Стивен Белафонте мешал ей сделать это.

Кроме того, Мел Би заявила, что муж тайком записывал их интимные сцены на видеокамеру, чтобы потом шантажировать ее этим.

Напомним, что в декабре 2017 года Мелани Браун и ее второй муж Стивен Белафонте официально развелись после 10 лет брака. Опеку над общей дочерью Мэдисон распределили на двух родителей. Еще в начале прошлого года Мелани Браун заявила об издевательствах Стивена, – по ее словам, он постоянно избивал певицу и угрожал расправой в случае развода. Также были обнародованы пикантные детали, где Белафонте застукали в сексе втроем с няней их детей.