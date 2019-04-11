Участница Модель XL Мила Кузнецова примет участие в конкурсе Мисс Вселенная Plus Size

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Мила Кузнецова
Мила Кузнецова / Instagram / @marunabymaria

Конкурсантка из Украины впервые в истории примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная Plus Size", где продемонстрирует свой талант и поборется за главную победу. Финал конкурса красоты состоится 20 апреля на острове Сент-Винсент в Карибском море.

Событие будет проходить в течение пяти дней: женщины из разных стран мира будут соревноваться на различных этапах конкурса: дефиле в купальниках, дефиле в национальных костюмах, в вечерних платьях, а также продемонстрируют один из своих талантов.

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Сейчас Мила Кузнецова готовится к "Мисс Вселенная Plus Size", посещая уроки танцев и примеряя образы для подиума.

Конкурс Miss Universe plus size! Внутри масса переживаний, самолет уже в субботу утром 13 апреля: Киев – Франкфурт – Торонто – остров Сент-Винсент. В пути два дня... Надеюсь на вашу поддержку!
– поделилась звезда.

 

Экс-участница проекта "Модель XL" добавляет, что ее несказанно радует тот факт, что украинские дизайнеры начинают шить эксклюзивные платья больших размеров.

"Одним из конкурсов Miss Universe plus size будет дефиле в национальном костюме! Как меня радуют украинские дизайнеры "marunabymaria", которые шьют такую красоту на девушек pluse-size! Вышиванка может быть стильной вещью вашего гардероба! А какая эксклюзивная вышиванка будет для конкурса, пусть останется сюрпризом", – заинтриговала Мила Кузнецова.


Мила Кузнецова поедет на Мисс Вселенная Plus Size / Instagram / @marunabymaria


Мила Кузнецова / Instagram / @marunabymaria

Что известно о Миле Кузнецовой?На время проекта "Модель XL" модели был 31 год и кроме активного блогерства она работала помощником адвоката. Мила родом из Киева, поэтому является частой гостьей различных мероприятий и ресторанов. Она активно посещает спортзал и старается поддерживать свои пышные формы тела в тонусе. Женщина часто и уверенно хвастается в своем Instagram фотографиями с большим бюстом – известно, что у нее 13-й размер груди. Еще во время телевизионного проекта у нее была мечта реализовать себя в модельной сфере, и хотя она выбыла в 4 выпуске проекта "Модель XL", мы видим, что Мила успешно покоряет украинский модельный бизнес.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Мода Конкурс красоты
Источник: LifeStyle 24
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