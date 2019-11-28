Участница "Топ-модель по-украински" очаровала Иракли Макацарию: нежные фото

Развлекательный проект "Топ-модель по-украински" не перестает удивлять зрителей необычными конкурсами и звездными гостями. По словам организаторов шоу, в новом выпуске участники смогут поработать в тандеме со знаменитым холостяком – Иракли Макацарией. А одна манекенщица даже покорит звезду своим образом.

Как сообщают представители Нового канала, Иракли Макацария совместно с участниками шоу покажут 6 стадий развития отношений: от первого свидания до ожидания малыша. Роль будущей мамы досталась участнице "Топ-модель по-украински" Анастасии Рудой.

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"Задача девушек на фотосессии – не просто млеть перед Иракли, а быть режиссером съемки. Предлагать креативные мизансцены, позы, самостоятельно выстроить кадр. Хочу, чтобы они четко ставили задачу нашем холостяку и понимали, как это выглядит со стороны. Надеюсь, они не растеряются и будут владеть собой рядом с настоящей звездой", – поделилась экспертка шоу и фотограф Соня Плакидюк.

Анастасия Руда пришла на съемочную площадку в широком платье и округлым животом, что вызвало улыбку у Иракли Макацарии. Трогательную фотосессию создали в стиле семейной съемки в квартире, а участники настолько вжились в роль будущих родителей, что возникло впечатление, что Иракли и Настя уже давно женаты.

Мне постоянно говорят, что я не могу ничего, кроме как быть сексуальной и соблазнительной. А во всех остальных ролях – девушки на первом свидании, невесты, жены в первую брачную ночь – мне бы пришлось быть секси. Поэтому я выбрала спокойную и самую необыкновенную для себя роль,

– рассказала Настя Руда.



Участница шоу Настя Руда / Пресс-служба

А вот холостяк Иракли Макацария не скрывал, что замер от появления "беременной" модели. За считанные секунды Настя Руда очаровала грузинского продюсера, о чем он признался журналистам после съемки.

Она такая красивая девушка. Когда увидел ее – не мог отвести глаз. Я был уверен, что она сможет показать во время фотосессии нужную эмоцию,

– добавил Иракли.

Чем участницы еще удивят Иракли Макацарию и продолжит ли он общение с Анастасией Рудой – зрители увидят уже в шоу "Топ-модель по-украински".



Иракли Макацария на романтической фотосессии / Пресс-служба



Иракли Макацария в шоу "Топ-модель по-украински" / Пресс-служба