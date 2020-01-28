Участница Топ-модель по-украински вышла на подиум показа Жана-Поля Готье

Последний показ в карьере французского кутюрье собрал на подиуме самых популярных моделей современности. Вместе с музами законодателя моды коллекцию представила украинка Мария Шевченко, которая начала покорять мировые вершины после участия в первом сезоне шоу Топ-модель по-украински.

22 января во время Парижской недели моды легендарный дизайнер Жан-Поль Готье презентовал свою последнюю коллекцию от кутюр, которая отличилась большими провокациями. Культовый модельер, который громко уходит из модной индустрии после 50 лет неустанного творчества, стремился показать эти разные типажи во время финального шоу.

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Вместе с ведущими моделями современности Ириной Шейк, Винни Гарлоу, Джиджи Хадид и Дитой фон Тиз на подиуме появилась эпатажная украинка Мария Шевченко, которая известна широкой публике благодаря участию в проекте "Топ-модель по-украински".

О том, что девушка именовала завершение эпохи Жана-Поля Готье, она рассказала на страницах своего инстаграма. Мария опубликовала снимок с показа новой коллекции, поблагодарив представителей французского модного дома: "Очень благодарю. Последнее шоу".

Модель покинула первый сезон шоу "Топ-модель по-украински" из-за травмы ноги, однако на испытаниях она выделялась благодаря нетипичной внешности и многочисленным татуировкам. Как сообщила Мария Шевченко журналистам Нового канала, подобного успеха за время своей модельной карьеры она достигла впервые и до сих пор не может поверить собственному счастью

Это мой первый показ такого уровня. Я вообще впервые была в Париже. Сначала взяла Armani, а через несколько дней – Gaultier. На самом деле, до сих пор шокирована, что стала частичкой истории: я ходила на последнем показе Готье! Для меня было большой честью, что он взял именно меня представлять свою коллекцию, что увидел во мне ту личность, которую хочет видеть на собственном показе,

– призналась Мария.

Девушка рассказала, что над шоу работала огромная команда. Однако больше всего ее поразила ответственность, дружба и поддержка каждого, кто приобщился к организации. Однако все ожидания превзошел сам культовый кутюрье, который сумел сохранить человечность и простоту, несмотря на головокружительную карьеру.

А больше всего меня позабавило, как сам Жан-Поль Готье относится к людям. Ему неважно достиг ты чего-то в жизни или только на начальных этапах, он уважает тебя. Нет никакой надменности, спеси. Он максимально открыт, добрый, искренний. И эта душевность и простота, кажется, на всю жизнь мне запомнились,

– вспомнила модель.

Сейчас Мария Шевченко сотрудничает с двумя модельными агентствами в Милане и Париже, активно снимается в кампейнах и клипах. Однако стабильный доход сейчас ей приносит работа за баром, которая тоже приносит немалое удовольствие. Девушка убеждена, что показ Жана-Поля Готье – потрясающий старт для покорения самых больших вершин.

Смотрите видео, как прошел последний показ Жана-Поля Готье: