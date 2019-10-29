Ученые назвали самую привлекательную позу для фотографий: примеры звезд

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Поза "контрапост"
Поза "контрапост" / Коллаж LifeStyle 24 / фото из соцсетей

Группа ученых из Канады провела эксперимент, в ходе которого выяснила, что поза "контрапост" наиболее одобрительно воспринимается человеческим зрением. Стоит только выбрать точкой опоры одну ногу, а другую поставить вперед.

Ученые из университета Британской Колумбии создали 3D-фото женщин, которые позировали "контрапост" и прямо. Снимки рассматривали с восьми разных ракурсов 68 студентов и студенток университета. Результаты эксперимента показали, что женщины выглядят привлекательнее, когда есть баланс между объемом бедер и талии. Об этом сообщает международное издание The Guardian.

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Кроме того, авторы исследования считают, что художники эпохи возрождения интуитивно поняли, что поза "контрапост" демонстрирует женские прелести с лучшей стороны. Поэтому теорию ученых подтверждают еще и художественные произведения.


Картина "Рождение Венеры" / Работа: Сандро Боттичелли

В эру стремительного развития соцсетей и диджитализации люди делают фото с невиданной регулярностью. Для удачного кадра мало макияжа, фильтров и хорошего фона. Поза играет не менее важную роль для создания "wow-эффекта".

Украинские и мировые звезды в позе "контрапост" получают миллионы лайков под своими Инстаграм-сообщениями. Светская львица Ким Кардашян и американская певица Селена Гомес позируют так на показах Victoria's Secret и красных дорожках на Каннском кинофестивале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

Не отстают от зарубежных коллег и украинские селебритис. Фотографии в позе "контрапост" часто появляются в ленте модели с мировым именем Аллы Костромичевой и певицы Тины Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Селена Гомес Ким Кардашян Тина Кароль Наука
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