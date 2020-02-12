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Угадайте украинскую звезду по фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить

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Угадайте украинскую звезду по ее ребенку / LifeStyle 24

Ежегодно украинский шоу-бизнес пополняется маленькими звездами, которые с детства становятся популярными и участвуют в светских событиях страны. Поэтому именно дети отечественных селебритиз стали главными героями теста LifeStyle 24.

В таблоидах и украинских изданиях потомки артистов с удовольствием красуются рядом со своими звездными родителями и поражают сходством с ними. А насколько вы знаете шоу-бизнес и "золотую молодежь" Киева – проверяйте в увлекательном тесте.

Пройдите также тест: Педагог, физик или таки певец: какое образование получили украинские артисты

 

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы Звездные дети
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