Угадайте украинскую звезду по фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Ежегодно украинский шоу-бизнес пополняется маленькими звездами, которые с детства становятся популярными и участвуют в светских событиях страны. Поэтому именно дети отечественных селебритиз стали главными героями теста LifeStyle 24.
В таблоидах и украинских изданиях потомки артистов с удовольствием красуются рядом со своими звездными родителями и поражают сходством с ними. А насколько вы знаете шоу-бизнес и "золотую молодежь" Киева – проверяйте в увлекательном тесте.
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