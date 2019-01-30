Уилл Смит показал первые кадры со съемок фильма "Плохие парни 3": фото и видео

Голливудский актер Уилл Смит, снимавшийся в двух предыдущих частях фильма "Плохие парни", активно работает над съемками третьего эпизода. На своей личной странице в социальной сети он показал первые кадры долгожданной киноленты.

Предыдущая часть фильма "Плохие парни" была представлена ​​в 2003 году. Такой перерыв между эпизодами комедийного боевика заставила ее поклонников заскучать за новой порцией шуток и эпических баталий.

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Уилл Смит дал понять поклонникам, что ждать осталось недолго. Накануне он опубликовал первые фото и видео из фильма "Плохие парни 3". На фотографии актер, играющий одну из главных ролей, появился со своим коллегой по съемочной площадке Мартином Лоуренсом.

"FIRST LOOK! Theeeeey're BAAAAaaaack!" ( "Первый взгляд. Они вернулись!"), – красноречиво прокомментировал снимок Уилл Смит.

Известно, что в третьей части также сыграет голливудская актриса Ванесса Хадженс. Об ориентировочной дате премьеры пока не сообщаются, однако известно, что она выйдет на большие экраны в 2020 году.