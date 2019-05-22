Уилл Смит взялся за продюсирование мюзикла по мотивам пьесы "Ромео и Джульетта"

4 Читати новину українською
Уилл Смит
Уилл Смит / Instagram / @willsmith

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит будет работать над экранизацией легендарной пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". В работе над проектом ему будут помогать опытные профессионалы в своих отраслях.

Всего несколько недель назад Уилл Смит сообщил об окончании съемок третьей части фильма "Плохие парни". Однако голливудская звезда не намерена сидеть на месте и взялся за новую работу. Как сообщает The Hollywood Reporter актер будет продюсировать новую экранизацию.

Читайте также: 50-летний Уилл Смит взорвал сеть страстным тверком: видео

Уилл Смит вместе с Куином Латифом сядут в кресла продюсеров, а режиссерское место займет Солван Наим. В таком составе они будут создавать хип-хоп мюзикл, в основу которого будет положено содержание пьесы "Ромео и Джульетта".

По сюжету, ход событий будет происходить в современном мире, в Нью-Йорке. Ромео будет начинающим музыкантом, а его избранница Джульетта будет работать официанткой. О начале съемок или дате премьеры никакой информации пока не предоставляют.

blog_ava
Троица 2019 в Украине: дата и будет ли праздник выходным днем
сегодня
10305
Теги: Голливуд Кино LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
сегодня 11:12 "Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
Юлія Ліпенцева 222
"Покемон детектив Пикачу": Райан Рейнольдс в роли пушистого покемона
21 мая 11:00 "Покемон детектив Пикачу": Райан Рейнольдс в роли пушистого покемона
Юлія Ліпенцева 156
Антирейтинг Евровидения-2019: кто набрал наименьшее количество баллов
19 мая 19:32 Антирейтинг Евровидения-2019: кто набрал наименьшее количество баллов
2888
Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
19 мая 10:02 Первая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: что изменилось в их жизни после женитьбы
Марта Вересюк 873
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
19 мая 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
8029
Новости
Больше новостей
Залиште відгук