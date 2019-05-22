Уилл Смит взялся за продюсирование мюзикла по мотивам пьесы "Ромео и Джульетта"
Знаменитый голливудский актер Уилл Смит будет работать над экранизацией легендарной пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". В работе над проектом ему будут помогать опытные профессионалы в своих отраслях.
Всего несколько недель назад Уилл Смит сообщил об окончании съемок третьей части фильма "Плохие парни". Однако голливудская звезда не намерена сидеть на месте и взялся за новую работу. Как сообщает The Hollywood Reporter актер будет продюсировать новую экранизацию.
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Уилл Смит вместе с Куином Латифом сядут в кресла продюсеров, а режиссерское место займет Солван Наим. В таком составе они будут создавать хип-хоп мюзикл, в основу которого будет положено содержание пьесы "Ромео и Джульетта".
По сюжету, ход событий будет происходить в современном мире, в Нью-Йорке. Ромео будет начинающим музыкантом, а его избранница Джульетта будет работать официанткой. О начале съемок или дате премьеры никакой информации пока не предоставляют.
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