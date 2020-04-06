Уилл Смит запустил собственный сериал Will From Home о жизни на карантине

51-летний американский актер, как и большинство голливудских звезд, придерживается режима самоизоляции и призывает фанов оставаться дома. Однако Уилл Смит вместо советов для досуга в условиях карантина решил экранизировать свою жизнь в Snapchat.

Знаменитый актер решил использовать время в самоизоляции с пользой, повеселив фанов по всему миру. В пятницу, 3 апреля, появился первый эпизод сериала Уилла Смита, который получил название Will From Home – "Уилл из дома".

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Собственный проект он запустил в приложении Snapchat. В сериале Уилл Смит будет экранизировать совместный досуг со своей семьей и звездными друзьями, которые также находятся в самоизоляции. Так, поклонники смогут увидеть в выпусках именитую американскую супермодель Тайру Бэнкс.

Эпизоды будут появляться в сети трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу. В общем актер отснял 12 серий Will From Home.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, представители Snapchat стремятся приобщиться к борьбе с пандемией и освещать главные новости, связанные с коронавирусом. Однако они заметили, что пользователей приложения значительно больше интересует развлекательный контент. А Уилл Смит стал одним из тех, кто приобщился к карантинному юмору и комедии: "Уилл испытывал большой творческий подъем и был рад сделать что-то новое и уникальное".

По состоянию на 6 апреля общее число инфицированных коронавирусом составляет более 1 275 000. Смертельную болезнь не удалось побороть более 69 тысячам пациентов, впрочем 264 838 человек излечились от COVID-19.



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