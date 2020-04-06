Уилл Смит запустил собственный сериал Will From Home о жизни на карантине
51-летний американский актер, как и большинство голливудских звезд, придерживается режима самоизоляции и призывает фанов оставаться дома. Однако Уилл Смит вместо советов для досуга в условиях карантина решил экранизировать свою жизнь в Snapchat.
Знаменитый актер решил использовать время в самоизоляции с пользой, повеселив фанов по всему миру. В пятницу, 3 апреля, появился первый эпизод сериала Уилла Смита, который получил название Will From Home – "Уилл из дома".
К теме Светлана Тарабарова сняла яркий клип, не выходя из дома: видео
Собственный проект он запустил в приложении Snapchat. В сериале Уилл Смит будет экранизировать совместный досуг со своей семьей и звездными друзьями, которые также находятся в самоизоляции. Так, поклонники смогут увидеть в выпусках именитую американскую супермодель Тайру Бэнкс.
Эпизоды будут появляться в сети трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу. В общем актер отснял 12 серий Will From Home.
Как сообщает издание Hollywood Reporter, представители Snapchat стремятся приобщиться к борьбе с пандемией и освещать главные новости, связанные с коронавирусом. Однако они заметили, что пользователей приложения значительно больше интересует развлекательный контент. А Уилл Смит стал одним из тех, кто приобщился к карантинному юмору и комедии: "Уилл испытывал большой творческий подъем и был рад сделать что-то новое и уникальное".
По состоянию на 6 апреля общее число инфицированных коронавирусом составляет более 1 275 000. Смертельную болезнь не удалось побороть более 69 тысячам пациентов, впрочем 264 838 человек излечились от COVID-19.
Читайте также
-
Певица Даффи рассказала детали изнасилования: Я вернулась домой безразличная, как зомбисегодня , 11:42
-
Энрике Иглесиас очаровал сеть танцем с новорожденной дочкой: видеосегодня , 11:36
-
Английский для начинающих: какие фильмы можно посмотреть на карантинесегодня , 10:10
-
Рита Уилсон вернулась к работе после преодоления коронавируса: как сейчас выглядит звездасегодня , 08:56
-
6 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот деньсегодня , 08:30
-
Певица Pink рассказала о симптомах коронавируса у трехлетнего сына: Джеймсон очень больнойсегодня , 09:44