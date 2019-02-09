Украина и Россия попали в Топ-5 фаворитов Евровидения-2019: неожиданные данные букмекеров

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Евровидение-2019: прогнозы букмекеров
Евровидение-2019: прогнозы букмекеров / www.timesofisrael.com

В мае 2019 года в Тель-Авиве отгремит одно из самых популярных шоу – Евровидение-2019. И пока страны по очереди представляют конкурсные песни, букмекеры уже вывели предварительный рейтинг потенциальных фаворитов. Среди них – представители Украины и России.

В субботу, 9 февраля, в Киеве состоится первый полуфинал Нацотбора Евровидения-2019. Талантливые вокалисты смогут побороться за возможность представлять страну на международном вокальном шоу. Пока же украинцы затаили дыхание в ожидании имени певца, который поедет на Евровидение-2019, букмекеры уже прогнозируют ему место в пятерке лучших артистов.

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Согласно обнародованным данным, Украина занимает 5 место в списке потенциальных лидеров. А вот России, которую в 2019 году будет представлять Сергей Лазарев, отдают первенство. В Топ-5 фаворитов Евровидения-2019 также вошли представители Швеции, Италии и Австралии. Пока неизвестно, какие вокалисты будут представлять эти страны на конкурсе в Тель-Авиве.

Євробачення-2019: прогнози букмекерів
Евровидение-2019: прогнозы букмекеров / Eurovision World

Такие данные пока сложно назвать объективными, ведь большинство стран до сих пор проводят нацотбор и определяются с именем победителя. Поэтому пока нет полного списка песен и артистов, которые будут претендовать на главный кубок Евровидение-2019.

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Кто поедет на отбор Евровидения-2019 от Украины: список участников
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Теги: Новости Украины Новости России LifeStyle Музыка Евровидение 2019
Источник: 24 Канал
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