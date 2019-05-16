Украинцы создали эффектный номер для участника Евровидения-2019: видео выступления

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Евровидение-2019: Chingiz – экс-участник "Голоса страны"
Евровидение-2019: Chingiz – экс-участник "Голоса страны" / www.gettyimages.com

Все меломаны с восторгом наблюдают за красочным шоу Евровидение-2019. На конкурс приехали самые успешные вокалисты, среди которых – участники украинского "Голоса страны". Так, Чингиз Мустафаев, выступающий под псевдонимом Chingiz, был подопечным Святослава Вакарчука.

Талантливый артист представил Азербайджан с песней Truth. Чингиз Мустафаев поразил зрителей не только своими вокальными данными, но и эффектным номером. По замыслу певца чинили роботы, в то время как позади него билось большое сердце, которое в конце взорвалось.

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По официальной информации, яркую постановку участнику Евровидения-2019 подготовил украинский хореограф Константин Томильченко. В свое время именно он создал номер для победительницы шоу Джамалы.

Евровидение-2019: смотрите второй полуфинал онлайн – выступление Chingiz

Как известно, Chingiz – не единственный экс-участник "Голоса страны", который представлял свою страну на Евровидении-2019. От Армении выступила зажигательная Србуи Саргсян, которая презентовала песню Walking Out. Девушка участвовала в "Голосе страны-8" и была финалисткой в команде Потапа.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Евровидение 2019 Музыка
Источник: LifeStyle 24
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