Украинцы создали эффектный номер для участника Евровидения-2019: видео выступления

Все меломаны с восторгом наблюдают за красочным шоу Евровидение-2019. На конкурс приехали самые успешные вокалисты, среди которых – участники украинского "Голоса страны". Так, Чингиз Мустафаев, выступающий под псевдонимом Chingiz, был подопечным Святослава Вакарчука.

Талантливый артист представил Азербайджан с песней Truth. Чингиз Мустафаев поразил зрителей не только своими вокальными данными, но и эффектным номером. По замыслу певца чинили роботы, в то время как позади него билось большое сердце, которое в конце взорвалось.

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По официальной информации, яркую постановку участнику Евровидения-2019 подготовил украинский хореограф Константин Томильченко. В свое время именно он создал номер для победительницы шоу Джамалы.

Евровидение-2019: смотрите второй полуфинал онлайн – выступление Chingiz

Как известно, Chingiz – не единственный экс-участник "Голоса страны", который представлял свою страну на Евровидении-2019. От Армении выступила зажигательная Србуи Саргсян, которая презентовала песню Walking Out. Девушка участвовала в "Голосе страны-8" и была финалисткой в команде Потапа.